Se cierra el plazo para renovar DACA: un abogado de inmigración responde a dudas de última hora

A horas del fin del plazo para que decenas de miles de dreamers pudieran renovar DACA, el abogado José Guerrero habló con los lectores de Univision Noticias y vio cómo todavía quedan bastantes dudas y mucha preocupación sobre la vuelta a las sombras de tantos jóvenes inmigrantes. Estas son algunas preguntas y respuestas del Facebook Live con el abogado:

Jessica: ¿Qué recomienda usted hacer con el permiso de viaje para dreamers?

Abogado: En el momento en el que la administración Trump anunció la cancelación de DACA, quedó muy claro que ya no se van a dar permisos de viaje (los llamados advance parole) y ya no se van a poder dar más. Jessica, no puedes viajar si lo tienes y, si lo pides, no te lo van a dar. No recomendamos a ninguna persona que salga del país si lo tiene porque no va poder volver a entrar.



publicidad





Lourdes: ¿El fin del permiso de viaje es también para TPS?

Abogado: No, el programa TPS que concede permisos temporales a hondureños, entre otras nacionalidades, sigue vigente este 2017 y pueden seguir volando de urgencia a esos países gracias al advance parole.

Samuel: ¿Qué es lo que se considera un crimen para que no permita solicitar DACA?

Abogado: Si usted cometió una felonía o una falta (misdemeanor) muy seria, eso puede hacer que le quiten su DACA. Es importante que en esos casos usted vea un abogado criminalista, porque determinará si usted puede solicitar. Lo bueno sería hacerlo antes de mandar la solicitud. Porque una vez manda la solicitud, ya comprobarán las huellas.

Ana: ¿Qué pasa con los chicos que les tocaba renovar en abril de 2018?

Abogado: Es muy lamentable, pero sí, solo han podido renovar aquellos dreamers que el permiso se le vencía hasta el 5 de marzo. Si a usted, se le vence abril, ya no hay manera. Yo espero que, como dijo el presidente, de aquí a marzo el Congreso apruebe una ley para poder proteger esos dreamers.

Marcela: Y si el permiso se vence en dos años, ¿qué pasa con ellos?

Abogado: Esa persona está bien, va a tener su permiso de trabajo y licencia de manejar por dos años. Esperemos que de aquí a allá, ya haya una ley que proteja a los dreamers. Pero ahora está bien.

Usuario: En caso de enviarlo este mismo miércoles 4 de octubre, ¿necesitamos mandarlo urgente?



publicidad



Abogado: Cuando usted lo manda al Gobierno, es muy importante tener un número de recibo para seguir y comprobar que la administración lo haya recibido. Es tu prueba de que lo has mandado.



Si te interesan las noticias migratorias, te invitamos a seguir nuestro nuevo grupo en Facebook, Hablemos de Inmigración.