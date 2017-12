Los dreamers protestan en Washington para pedir que el Congreso les proteja antes de que acabe el año

Centenares de personas se encuentran en los alrededores del Capitolio con pancartas con mensajes de 'We are dreamers', 'El Congreso debe actuar ahora' y 'Salven a TPS.

Una foto y una sola palabra: 'zero' (cero). Son los días que le quedan a estos inmigranrtes antes de que les expire su permiso de DACA, que les permite trabajar, estudiar, tener licencia de conducir y ser protegidos de una deportación en EEUU. Estos son algunos de los carteles mostrados por los dreamers que protestan en Washington.

Los legisladores tienen hasta este viernes 8 de diciembre para aprobar una nueva financiación para el gobierno y evitar el cierre de la administración federal. Por ello se espera que decenas de miles personas protesten este miércoles al mediodía frente al Capitolio, en Washington, DC, para exigirle al Congreso que en las negociaciones se tome medidas de protección para los dreamers y los beneficiarios del estatus de protección temporal (TPS).



A pocas horas del inicio de la manifestación, ya se han congregado más de 200 personas provenientes de estados como New Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Colorado, Texas y California. Otro centenar se encuentra ya esperando en las cercanías, en Union Station con pancartas con mensajes de 'We are dreamers', 'El Congreso debe actuar ahora' y 'Salven a TPS.





La senadora Kamala Harris, de California, ya se unió a la protesta y exigió que sus compañeros del Congreso aprueben una solución para los dreamers antes del fin de 2017.

“Digámosle: ‘No nos digan que arreglarán esto en enero. ¡Arréglenlo ahora!’”, afirmó frente al Capitolio.

Desde que la Casa Blanca decidió en septiembre eliminar el programa que protege de deportación a aquellos que fueron traídos al país en la infancia y el gobierno anunció que no renovaría TPS, han aumentado las manifestaciones en todo el país. Hoy habrá protestas también en Arizona, California, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Ohio, Oregon y Tennessee.

"Todavía hay tiempo para arreglar esto para las familias inmigrantes, pero tiene que hacerse ahora", dijo en un comunicado Gustavo Torres, director Ejecutivo de CASA, una de las organizaciones que hizo la convocatoria junto a Fair Immigration Reform Movement (FIRM), Center for Community Change (CCC), SEIU 32BJ y United We Dream.



"Es hora de que el Congreso y esta administración dejen de jugar juegos con las vidas de los inmigrantes", dijo la portavoz de FIRM, Kica Matos. "Más de un millón de titulares de DACA y TPS están viviendo su peor pesadilla a medida que el reloj avanza hasta el final de su estado".