"Yo puedo cuidar a la pequeña, pero ella necesita a su madre", dice el esposo de Maribel Trujillo, la mexicana con 4 hijos a punto de ser deportada

"Mi hija menor, Daniela, de 3 años, se levanta en la noche preguntando por su madre. Es muy joven para entender que un día su madre estaba con ella y que ahora no regresa. Yo puedo cuidar a la pequeña físicamente y agradezco a los familiares y amigos que nos rodean, pero ella necesita a su madre. La vida de esta niñita ha cambiado completamente".

Estas son las palabras difundidas este miércoles del marido de Maribel Trujillo, la indocumentada mexicana madre de cuatro hijos estadounidenses que está a punto de ser deportada. A pesar de todas las muestras de apoyo, esta semana sus hijos se enteraron de que posiblemente no volverán a ver a su madre antes de que sea expulsada de Estados Unidos, donde había vivido indocumentada por 15 años.



La madre indocumentada Maribel Trujillo fue detenida en Ohio. Cortesía

Aunque no tiene antecedentes, Trujillo fue detenida el miércoles pasado en la comunidad de Ohio donde vivía. Tras pasar por varias cárceles, finalmente terminó en un centro de detención en Louisiana, de donde se espera que sea deportada en cualquier momento.

Este miércoles un sacerdote que conoce a la familia envió a los medios una corta declaración del marido de Trujillo para expresar su gratitud por el apoyo de su comunidad y explicar cómo su familia ha tomado la situación.



Feligreses marchan desde la iglesia St. Joseph en Hamilton, Ohio, hasta la cárcel local para protestar la detención de la inmigrante Maribel Trujillo. Cortesía / Faith in Public Life

"Cuando me llamó la abogada de Maribel ayer (martes) y me dijo que la apelación ante la Corte del Sexto Circuito había sido negada, lo vi como otro fracaso para detener la injusticia que se está dando contra nuestra familia. Mi dolor es más fuerte porque me siento impotente al no poder ayudarla. No hay razón por la que el gobierno deba separar a una familia por no tener documentos. Ella no tiene antecedentes penales. Ella solo quiere luchar por una mejor vida para su familia", escribe el esposo.

"La gente me pregunta, '¿Qué le dices a tus niños?' Les digo que su madre está bien y que regresará. Necesitamos tener fe y fuerza", añade.

"Mi esperanza es que, al seguir adelante, podamos hacer los sacrificios necesarios juntos, que los niños sigan siendo exitosos en la escuela con sus estudios y sus actividades. Agradezco a todos por su apoyo y sus oraciones. No tenía idea de que el caso de Maribel tomaría tanta importancia. Pensé que era solo uno de tantos. Que sirva de ejemplo sobre por qué no debe haber más", concluye el marido de Trujillo .