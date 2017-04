Los autos voladores están cerca, aunque menos de lo que creemos

Pensemos en cualquier ciudad futurista imaginaria famosa: las de Los Supersónicos, La Guerra de las Galaxias, Regreso al Futuro o Blade Runner. ¿Qué vemos siempre? Autos voladores.

Ya tenemos automóviles autónomos, eléctricos y drones. Y falta el último paso. Varias compañías afirman tener prototipos que llegarán al mercado. Andrew Hawkins, de The Verge, informa que Metro Skyway, filial de la compañía Urban Aeronautics de Tel Aviv, reveló el ‘ CityHawk’, que podría volar de azotea en azotea para el año 2022. AeroMobil, una empresa eslovaca, acaba de empezar a tomar pedidos anticipados para el año 2020 para su auto volador. La compañía alemana eVolo planea lanzar su Volocopter para el año 2018. Mientras tanto, Airbus está promoviendo vehículos autónomos ‘ CityAirbus’ como “el futuro de la movilidad urbana" , y Uber ha prometido diseñar una “ red de aviación por encargo”.



El último estudio de Michael Sivak, el zar de la Universidad de Michigan de todo lo que esté relacionado con los automóviles, y su colega Brandon Schoettle, aspira a sondear las opiniones del público acerca de nuestro futuro auto volador. Después de encuestar acerca de 508 personas en todo el país, resulta que sí queremos los autos voladores, pero nuestras expectativas no son precisamente realistas.

De acuerdo a la encuesta, la primera razón por la que queremos ver estos autos es el menor tiempo de viaje (75% de los encuestados lo dijeron). Muchas menos personas creen que los coches voladores provocarían menos accidentes (9.8%), una mejor economía de combustible (8.3%) o que reducirían las emisiones (6.9%). Pero no somos indiferentes a los riesgos. La seguridad sigue siendo la principal preocupación: un 62.8% de los encuestados dijeron estar muy preocupados al respecto. A la gente también le preocupan las malas condiciones climáticas (61%), el desempeño en la noche (48.2%) y aprender a volar los coches (32.9%). Alrededor de cuatro quintas partes de los encuestados dicen que quieren un paracaídas también, no sólo para ellos mismos, sino para el vehículo.

Para averiguar si nuestras expectativas para los autos voladores son incluso medianamente razonables, llamé a Levi Tillemann, el autor de The Great Race: The Global Quest For The Car Of The Future. Primero, el experto explicó lo obvio: volar es mucho más complicado que conducir. "Con un auto tradicional, hay muchos menos ejes de control", dice Tilleman. "Actualmente perdemos 30,000 personas al año en accidentes automovilísticos y sólo tenemos que ocuparnos de dos cosas básicas: si el auto está avanzando y si giramos a la izquierda o a la derecha".



Incluso los drones ligeros enfrentan un problema de seguridad en las ciudades. "Si algo sale mal, no se puede avanzar lentamente hasta detenerse. Se cae del cielo", dice Tillemann. "Incluso aunque un dron pese 5 ó 6 kilogramos, puede fácilmente matar a alguien si cae desde las alturas".

Y a esto se suma que hay que aprender a ‘volar’. Sólo un 50% de los encuestados dicen que están ‘definitivamente interesados’ en asistir a una capacitación que les tomaría 20 horas de su tiempo. Si la capacitación es de 40 horas, menos de un tercio de los encuestados dijeron que estarían dispuestos a tomarla (hoy a los pilotos comerciales se les exige 1,500 horas).

"La probabilidad de que tengamos grandes cantidades de pilotos altamente calificados piloteando auto voladores que tengan algún tipo de impacto sobre el transporte urbano dentro de los próximos 10 ó 15 años es muy, muy pequeña", dice Tillemann.

Pero una posibilidad es no necesitar humanos. Alrededor de un 43% de las personas dicen que están "muy interesadas" en un taxi volador totalmente autónomo (26.2% están interesadas en volar por su propia cuenta).

Una vez más, esto es más fácil de decir que de hacer. "Si los autos se están comunicando entre ellos de forma altamente coordinada, no es un gran problema", dice. "Pero si hay un montón de diferentes autos voladores y no se están comunicando en una estructura sistemática de control y mando altamente integrada, entonces es un desastre desde el punto de vista de la seguridad".



¿Se llenarán nuestros suburbios algún día de autos voladores? (Urban Aeronautics).

¿Qué va a impulsar nuestros autos voladores? Al parecer, los encuestados se muestran bastante optimistas de que habremos descubierto formas alternativas de energía. Casi un 60% de los encuestados prefieren un auto volador eléctrico, mientras que alrededor de un 21% prefieren uno de gasolina. Los impulsados por energía solar, hidrógeno y otros completan la última quinta parte de los encuestados. Pero esto también será difícil. " Las necesidades energéticas para un vehículo volador son drásticamente mayores que para un vehículo rodante", dice Tilleman. "Incluso con los automóviles convencionales, el tradicional talón de Aquiles de un vehículo eléctrico ha sido la densidad energética". Las baterías de autos como el Tesla están logrando esto, pero con los coches voladores será mucho más difícil, sobre todo si se quiere lograr recorrer distancias largas.



Esto no es lo que los encuestados de Sivak quieren escuchar. Alrededor de un 26% de los encuestados esperan un rango de 200 millas en el aire, mientras que un 41% creen que 400 millas en el aire debería ser lo mínimo (el futuro Terrafugia TF-X promete avanzar 500 millas mediante el uso de una batería eléctrica para el año 2019). Los restantes 19% y 14% piensan que podremos volar un mínimo de 600 millas y 800 millas (respectivamente). Con el debido respeto, están locos.



Otra cosa que debemos incluir entre lo que no se debe esperar: compartir el coche. La mayoría de los que respondieron a la encuesta de Sivak (61.9%) dijeron que les gustaría un auto volador que pueda llevar de tres a cuatro personas. Incluso las estimaciones más optimistas de ‘carga útil’ arrojan un peso de 500 libras, así que tendrían que ser personas muy delgadas. Otro 16% parece querer camionetas y todoterrenos en el cielo, con espacio para de cinco a ocho pasajeros, algo imposible por ahora.

De hecho, el alto costo de elevar humanos u otras cargas en el aire es una de las grandes razones por las que nos movemos en autos, camiones, barcos y trenes. "Una vez que se supera un par de kilos de carga, el perfil de gastos de utilizar un pequeño dron rodante que vaya por la acera en lugar de un dron volador es mucho mucho mejor", dice Tillemann.



Ni volador, ni coche: un robot autónomo de Starship Technologies entrega alimentos en Washington DC. (Andrew Small/CityLab)

Muchos de los actuales prototipos voladores, tales como el Transition de Terrafugia, son realmente ‘aviones con ruedas motrices’. Pero un 83.1% de los encuestados de Sivak desean despegue vertical. Claro, no quieren necesitar una pista, pero esto es más complejo y demanda más energía.

Finalmente está el costo. Aproximadamente una cuarta parte de los encuestados (24.2%) un precio razonable sería entre 100,000 a 200,000 dólares (lástima que el Terrafugia Transition costará 275,000 dólares). Y hay que sumar el seguro: en 2012, Marketwatch estimó que las primas de seguros de los coches voladores podrían ser de unos 60,000 dólares al año.



Un 44.7% de los encuestados tiene una opinión positiva de estos autos del futuro. Pero Tillerman advierte que hay que tener dudas de cómo pensamos de las tecnologías. "Se le podría haber preguntado a cualquiera en 1980 si quería un teléfono que llevara consigo todo el tiempo, donde su mamá, su jefe o cualquier persona pudiera enviarle mensajes constantemente", dice Tillemann. "La gente habría dicho: 'no, eso suena como una pesadilla'".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.