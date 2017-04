La campaña de transporte público más elegante del mundo

La Toronto Transit Commission (TTC, por sus siglas en inglés) dispone de una nueva flota de metro y tranvías, así que, ¿por qué no presumir de ellos con estilo?



Justamente en su última campaña publicitaria, lanzada el pasado año bajo el nombre de We Move You (Te llevamos), bailarines del Ballet Nacional de Canadá corren, hacen piruetas y tuercen su camino al interior de estaciones vacías y vagones, con una elegancia que pocos pasajeros pudieran igualar.



La idea cobró vida después de que el propio Ballet Nacional contactara a la TTC durante la primavera pasada, con el propósito de asociarse para una campaña. “Queríamos llegar a los actuales usuarios del transporte público e intentar una reflexión sobre la TTC de un modo distinto”, sostiene Cheryn Thoun, quien gestiona la comunicación con los clientes en TTC. Como resultado, We Move You se convirtió en una campaña en versiones impresa y digital, visible en cubiertas de tranvías, afiches dentro de las estaciones y vagones del metro, así como en videos en YouTube.



“También queríamos que los que usaran el transporte público por ocio, y quienes quizá llevaran rato sin usarlo, nos tuvieran en cuenta a la hora de asistir a las actividades para el esparcimiento y los eventos culturales por toda la ciudad”, añade Thoun. El Ballet Nacional, por su parte, buscaba “que un nuevo público fuera testigo de esta forma de arte tan accesible y hermosa, y destacara la asombrosa condición física y el talento artístico de sus integrantes”.

Recientemente, We Move You, ganó en dos categorías ('ámbito público' y 'mensaje comunicativo multicanal') el Premio Norteamericano de este año a la Excelencia en Relaciones Públicas y Comunicación ( North American Excellence Awards in PR and Communication). Emocionada con los resultados de la campaña, Thoun confiesa que We Move You “hizo que brillara una luz sobre la ´nueva TTC´ y que se evidenciara cuán positivas pueden llegar a ser colaboraciones de este tipo”.



Si bien la TTC ha sido capaz de crear muy ambiciosos mensajes publicitarios a lo largo de los años, We Move You es casi tan intelectual como cualquier campaña puede serlo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com