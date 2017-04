Todos quieren una troca, entérate por qué

Sabes que quieres una. No te sientas mal, no estas solo. Las camionetas, pickups o trocas, como quieras llamarlas, atrapan a millones de compradores de vehículos anualmente en los Estados Unidos y la tendencia no ha hecho sino crecer en las últimas décadas. El poder de seducción de las pickups es tal que se han convertido en importantes centros de ganancias para sus fabricantes que dedican enormes recursos en su diseño y mercadeo.

Al igual que los grandes equipos de futbol cada marca de pickups tiene una legión de leales y furibundos partidarios. Los fabricantes locales, inventores del concepto, son los máximos beneficiarios de esas lealtades. A los fabricantes japoneses, que han conquistado el resto de los segmentos del mercado automotor, se les ha hecho imposible replicar la fórmula del éxito con las pickups. Por más buenas que sean las Toyota Tundra y la Nissan Titan simplemente no han podido competir con las locales.



¿Cuál es el ingrediente mágico del éxito de estas bestias mecánicas? Las trocas son difíciles de maniobrar en las ciudades, no caben en todos los puestos de estacionamiento y su sed por la gasolina es infinita.

Hay más de una razón para decidirse por una troca, todas las conoces ya a un nivel inconciente, pero conocerlas a ciencia cierta es la mejor manera de disfruar de tu nueva pickup:

1. Te va a hacer sentir como un pionero: En 1907 cuando Ford le dio ruedas al pueblo con el Ford Modelo T, los autos eran altos y todoterreno por que no existían vías pavimentadas. Al poco tiempo a alguien se le ocurrió poner una caja de carga en la parte posterior de un Ford Modelo T de dos puestos creando la pickup como la conocemos hoy en día. La pickup se convirtió en un popular vehículo en las zonas rurales. Con el paso del tiempo el automóvil se fue adaptando a los ambientes urbanos, y viceversa, mientras que la pickup permaneció como un vehículo para el trabajo y la aventura.

2. No vas a tener que sacrificar lujos y comodidades: A diferencia de las camionetas de antaño, la aceptación de la pickup como un vehículo recreacional ha llevado a los constructores a incorporarles atributos de lujo y comodidad con los que las pickups antiguas sólo habrían podido soñar. Nuestros abuelos no habrían podido aguantar sus carcajadas al pensar en una pickup con sunroof panorámico o asientos de cuero. ¿Navegación? ¿Qué es eso?



3. Te va a hacer sentir como el jefe del camino: La alta posición de manejo de la pickup le da a su conductor y sus pasajeros una vista dictatorial sobre la vía y los otros vehículos.



1. Te va a hacer sentir como un pionero.



En la imagen Ford F-150 King Ranch 2018.
2. No vas a tener que sacrificar lujos y comodidades.



En la imagen Chevrolet Silverado 1500 High Country 2017.
3. Te va a hacer sentir como el jefe del camino.



En la imagen Ram 1500 2018.
4. Te va a hacer sentir poderoso.



En la imagen Chevrolet Silveado LTZ Z71 2017.
5. Te va a hacer sentir único y especial.



En la imagen Ford F-150 Lariat 2018.
6. Te va a abrir un mundo de posibilidades.



En la imagen Ram 1500 2017.
7. Imagen, imagen, imagen.



En la imagen Ford F-150 Raptor 2017.



4. Te va a hacer sentir poderoso: La pickup –junto con los autos deportivos exóticos o súper autos- es el últimos reducto de la fuerza bruta en la industria automotriz. Los motores V8 con abundancia de caballos de fuerza y libras pie de torque aún son ofrecidos como equipo de norma bajó los capó de estos monstruos como si aún viviésemos en 1964.

5. Te va a hacer sentir único y especial: ¿Cómo va a ser esto posible? Apenas unas cuantas líneas atrás decíamos que se venden millones de estos vehículos al año. Pero esos días en que salgas a la calle sin la familia a cuestas sentirás la individualidad con la que sólo podría soñar tu vecino en el canal de al lado a bordo de su minivan o su SUV.



6. Te va a abrir un mundo de posibilidades: Quizás no sean un explorador aficionado a paseos todoterreno, un granjero de fin de semana o un albañil amateur, pero en caso de que decidas tomar alguno de estos pasatiempos la pickup será tu vehículo ideal. Mientras tanto siempre tendrás un vehículo cómodo para transportar el arbolito de navidad y las macetas que te pidieron que compraras en el Home Depot.

7. Imagen, imagen, imagen: Cuando te sientes que puedes desayunar Ferraris, subir montañas, ayudar a tus amigos en sus mudanzas, llegar a las zonas más recónditas, que tienes más poder bajo tu pie derecho que la mayoría de los conductores tres cuadras a la redonda eso es exactamente lo que proyectas. Tu pickup hará maravillas por tu amor propio.



La Ford Raptor demuestra su capacidad para bajar pendientes



