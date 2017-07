Reina de belleza borracha transmite su muerte en vivo por Instagram Stories

Sofía Magerko, una reina de belleza de 16 años de edad murió en un horrible choque momentos después de salir de una fiesta en la ciudad de Izium al noreste de Ucrania. El accidente ocurrió a bordo de un BMW Serie 3 que estaba siendo conducido a alta velocidad por su amiga Dasha Medvedva de 24 años de edad, quién también perdió la vida en el accidente.

Magerko, quien recientemente había sido coronada en un certamen de belleza juvenil en su ciudad natal, la misma donde ocurrió el accidente, se encontraba transmitiendo el trayecto en vivo a través de la plataforma Stories de Instagram para bloguear video en vivo.



