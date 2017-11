"Haré lo que me pidan pero devuélvanme a mi hija": madre de la niña desaparecida en Carolina del Norte

El FBI publicó en la madrugada del miércoles una serie de fotografías de una mujer y una niña en un Walmart de Carolina del Norte que podrían estar relacionadas con Mariah Woods, la menor de edad desaparecida desde el lunes. Sin embargo, todavía no hay rastro de la niña de tres años.

¿Dónde estará Mariah? El novio de Kristy Woods, mamá de Mariah, fue la última persona que habría visto a la niña. Según le confirmó a la policía, el domingo a la media noche se levantó y vio que Mariah estaba despierta y le pidió que se fuera a dormir. A las 6:00am del otro día, su mamá fue a despertarla en su casa en la 2404 Dawson Cabin Road, Jacksonville, y no la encontró por lo que la reportó como desaparecida.



Kristy Woods dijo a Univision Noticias que hará lo que sea necesario para que "le devuelvan sana y salva a su hija". Además aclaró que la pequeña Mariah tiene problemas para caminar.

"Si alguien sabe dónde está o si tiene alguna información, llame al departamento del sheriff o notifique a alguien", dijo Woods. "Ella podría estar en cualquier lado".

Por su parte, el padre biológico de Mariah, Alex Woods, le dijo a WCTI-TV que la desaparición de su hija es "una pesadilla".

"Alguien acaba de entrar, agarró a la niña de 3 años de la cama y no lloró, ¿no gritó?" Dijo Woods. "¿Nadie escuchó nada? Cuatro personas en la casa, dos adultos y dos niños. ¿Alguien simplemente viene y le arrebata al bebé y se va?"

El FBI compartió en la mañana del miércoles unas imágenes de una mujer y una niña que parecían ser del tamaño y la descripción de Mariah, sin embargo 12 horas después WCTI confirmó que habló en exclusiva con Jetta Long, la mujer que aparece en el video.

Según las declaraciones al medio, la mujer dijo que no conoce a la familia de la niña desaparecida y dice que está frustrada de que esto "haya despertado las esperanzas de la familia".

Las autoridades aún no han confirmado que Long es la mujer de las imágenes de video de vigilancia.



Según la descripción hablada de su mamá, Mariah es blanca, con cabello castaño claro y ojos azules. Ella mide aproximadamente 2 pies, 9 pulgadas de alto y 30 libras.

El miércoles por la mañana, la policía intensificó su búsqueda en la zona de casas móviles donde vive la menor y confirmaron que comenzaron excavaciones en la casa.

Cuatro departamentos de bomberos voluntarios, el Departamento del Sheriff del Condado de Onslow y las unidades K-9 han llevado a cabo un registro en el área boscosa detrás de la casa de la niña, así como en las áreas boscosas circundantes.



