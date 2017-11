Yandel se mete en el pleito entre Chyno y Nacho y les manda un mensaje directo

Además de enviarles un consejo a los venezolanos, el reggaetonero reveló cómo es realmente Nacho luego de que el pasado viernes explotara y le enviara un mensaje a un ‘amigo’.

“Nacho es una persona que yo quiero mucho, creo que es un tipo muy sincero con una vibra muy bonita, es triste lo que está pasando, pero sé que va a tener el ‘break’ y va a llegarle”, dijo Yandel sobre el cantante venezolano quien es el productor del disco de Marc Anthony que está nominado a un premios Latin GRAMMY.



El 2 de noviembre, Chyno dijo en El Gordo y la Flaca que desde hace algunos meses no habla con Nacho, aunque recientemente habló con su equipo de trabajo para intentar ayudarlo con su problema de inmigración. Horas después el venezolano no dudó en enviar un mensaje al “animal, bestia e inepto” que intentó acusarlo de no regresar a los Estados Unidos “por gusto”.

“Pues mira no sabía, pero de verdad deben arreglar mano y trabajar en armonía, esto es para disfrutárselo, yo creo que una competencia entre ellos dos que son como hermanos que trabajaron juntos muchos años no es bueno, le recomiendo que arreglen, que pongan una vibra bonita, de parte de ‘el capitán Yandel’ es mi consejo”, afirmó el cantante en una entrevista para la revista TVyNovelas.



“No me disculpo” + “desalmado”: Nacho ratifica comentarios de “bestia” y “animal” contra Chyno Univision 0 Compartir



Yandel colaboró este año con Nacho para el remix de la canción ‘Báilame’ el cual también participó Bad Bunny y en dos meses ya ha logrado 377 millones de reproducciones en YouTube.