Wisin sufrió una "pérdida irreparable" con la muerte de su hija, y lo motivó a dar lo mejor de sí en su nuevo disco

El esperado nuevo disco de Wisin ya está aquí y se llama 'Victory', en honor a la bebé que perdió el año pasado y también como estandarte del nivel musical y creativo que logró en esta obra.

"Tiene que ver con que 'Victory' viene a decirle a la gente que, no importa lo que pase, seguimos haciendo cosas grandes con el apoyo del público", le dijo Wisin al diario Primera Hora. "Me siento en victoria literalmente".



Wisin trabajó con diferentes intérpretes para 'Victory', con colaboraciones como 'Escápate conmigo' junto a Ozuna (una de las canciones más exitosas del año), el tema bilingüe 'Move your body' con Bad Bunny y Timbaland, y 'Todo comienza en la disco' con su excompañero Yandel y Daddy Yankee, otro contemporáneo desde sus inicios en el reggaeton.

El disco también llega al año del fallecimiento de su hija Victoria, quien con solo un mes de nacida perdió la vida el 30 de septiembre 2016 a consecuencia de la condición fatal trisonomía 13 o síndrome de Patau.



Además de la música, esta es la otra pasión de Wisin Wisin tiene cerca de 6.5 millones de seguidores que le dan likes a bellas fotos como ésta, con su familia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Y el común denominador de las publicaciones del cantante es lo mucho que adora a su esposa e hijos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿Qué tal esta sesión de caras y gestos con su pequeño Dylan? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Imposible no sonreír y darle like a fotos como estas, con un paseo en el parque. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¡Listas para patinar! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La hermosa postal familiar, todos en pijama frente al árbol. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Dylan ganando medalla en su primer torneo. ¡Felicidades! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Lo que tenemos que hacer los calvos", bromeó Wisin, con tal peluca rubia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El dulce mensaje de San Valentín para su esposa Yomaira: "Guerrera, luchadora, humilde, mujer de Dios. Si hago una lista de tus cualidades no termino, gracias por bendecirme seguimos en #VICTORIA FELIZ DÍA DEL AMOR". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tomaditos de la mano backstage en Premio Lo Nuestro 2017. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta foto en la que se reencontró con Yandel es una de las más gustadas en lo que va del año. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¿Qué estarán viendo Wisin y Chayanne en su teléfono? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y porque Wisin también necesita 'Vacaciones'... Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El reggaetonero nos lleva también a sus feriados en sus publicaciones. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir También, por supuesto, detrás de cámaras en el estudio mientras hace nueva música. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero también hay una constante en sus publicaciones... Foto: Instagram | Univision 0 Compartir ¡Le encanta sacarse selfies en el auto, en pleno tránsito! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Y además, así notamos que tiene una gran colección de gorras, para toda ocasión. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y así recuerda su etapa el otoño pasado en la segunda temporada de 'La Banda'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Wisin promovió con sus seguidores que le ayudan a ganar esta categoría en Premios Juventud. ¿Le darás tu voto? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Wisin y su esposa Yomaira Ortiz, quienes tienen una hija, Yelena de diez años y un hijo, Dylan, de ocho, se enteraron de la condición de su bebé durante el embarazo, pero la creyente pareja decidió dejarlo todo en manos de Dios y la experiencia lo ha hecho crecer como persona. "Cuando tú pierdes un hijo te das cuenta lo importante y grande que es tu familia en tu vida", le dijo Wisin a León Krauze en una reciente entrevista. "A veces le damos importantancia a cosas que no tienen sentido y le dedicamos tiempo a cosas que en un futuro te pueden hasta destruir y dejamos al lado cosas que verdaderamente tienen valor."

Cuando nació Victoria, Wisin se hizo un tatuaje de un ángel en su brazo con su nombre. "Dios tiene el control de todo y a veces las cosas que tú no entiendes eventualmente se tornan para bien. Aunque es una



pérdida irreparable, y tuve la desgracia de ver a mi hija morir durante un mes, ver su deterioro hasta que ya no respiró más porque así Dios lo quiso, he visto también a gente que me ha tirado en las redes que hemos sido estímulo, que pensaban abortar y no van a abortar, que decidieron enfrentar el problema con valentía, me da satisfacción", dijo el intérprete de vacaciones al periodista de Univision.

Ya que el lanzamiento de 'Victory' coincide con la lenta recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María, Wisin estará vendiendo su disco a solo $5 en las tiendas Walmarte de la isla. Wisin y su familia continúan viviendo en Puerto Rico. "¿Cómo voy a hacer un disco para el mundo y mi tierra no lo pueda conseguir? Esta (empresarios) es gente visionaria porque tenemos una gran producción y los boricuas lo van a tener en sus manos, esa es una gran alegría para mí”, aseguró Wisin a Primera Hora.

