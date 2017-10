Marc Anthony, Romeo Santos, Alejandro Sanz, Daddy Yankee y Nicky Jam entre los artistas para Somos LIVE en Miami

La iniciativa de Marc Anthony y Jennifer López, ' Somos una voz', anunció un concierto benéfico para el próximo sábado 14 de octubre en la ciudad de Miami. Somos LIVE que se llevará a cabo en el estadio de los Marlins contará con las presentaciones de Camila, Gente de Zona, Nicky Jam, DJ Khaled, Prince Royce, Romeo Santos, Alejandro Sanz, Daddy Yankee y por supuesto, Marc Anthony.



Desde Los Ángeles se unirán Jennifer López, Alex Rodríguez, Selena Gómez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba, Sofía Vergara, Channing y Jenna Dewan Tatum, Gina Rodríguez, Derek Hough, Paris Jackson, Kim y Khloe Kardashian y Kris Jenner.



Los ingresos recaudados serán distribuidos entre La Cruz Roja Americana, Feeding America, Habitat for Humanity International, Save the Children Federation, US Fund for UNICEF y United Way of Miami-Dade. Los tickets comienzan en $15 y pueden ser adquiridos aquí.

Hasta ahora, 'Somos una voz' ha recolectado un poco más de 500 mil dólares.