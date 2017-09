Decepcionante arranque de la convocatoria de Jennifer López y Marc Anthony para ayudar a Puerto Rico

El impacto del huracán María dejó consecuencias castróficas para Puerto Rico. Desde lo ocurrido, las muestras de apoyo para con la isla han sido impresionantes, especialmente de parte de artistas boricuas que se han tomado la tarea de establecer fondos de ayuda. J Lo y Marc Anthony son los más recientes en unirse con la iniciativa Somos Una Voz. Aunque ol objetivo de esta 'coalición' es apoyar a naciones afectadas por desastres naturales, una de las fundaciones a la cual se destinará parte del dinero recaudado es United for Puerto Rico.



Esta es la 'pandilla' de famosos que armaron Jennifer López y Marc Anthony para ayudar a México y Puerto Rico Ante los más recientes y devastadores fenómenos naturales que se han presentado tanto en México como en Puerto Rico, Marc Anthony y JLo lanzaron una atractiva iniciativa a fin de apoyar a miles de damnificados. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Así es como este par de famosos dio a conocer este 27 de septiembre la creación de la iniciativa 'Somos Una Voz', la cual tiene como finalidad llevar ayuda humanitaria en alianza con otros famosos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir A través de esta iniciativa, se pretende reunir a diversas celebridades tanto del mundo del espectáculo, deportes y las artes, a fin de ayudar a las personas que resultaron damnificadas con los recientes desastres naturales. Foto: Instagram @marcanthony | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De acuerdo con la revista Quién, ante la situación de catástrofe que se vive a causa de estos desastres naturales, Marc Anthony declaró: "Lo que hemos podido lograr en las últimas 72 horas es crear una alianza". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El boricua comentó en un programa de televisión en Estados Unidos: "Es una lista sin precedentes de artistas que, combinados, representamos 1,300 millones de seguidores, y el gran anuncio es que realmente nos importa y que estamos haciendo algo al respecto". Foto: Instagram @marcanthony | Univision 0 Compartir La iniciativa lanzada por Marc y JLo trabaja para llevar agua, medicinas, generadores y comunicaciones, así como refugio en las zonas que resultaron afectadas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Entre los miembros de la alianza 'Somos Una Voz', ya se encuentran el cantante mexicano Alejandro Fernández, Bruno Mars y Chayanne. Foto: Instagram @alexoficial / @brunomars / @chayanne | Univision 0 Compartir También se han sumado personalidades como el cantautor mexicano Mario Domm y los reggaetoneros de origen puertorriqueño Daddy Yankee, Nicky Jam... Foto: Instagram @camilamx / @daddyyankee / @nickyjampr | Univision 0 Compartir ... Alejandro Sanz, Ricky Martin, Romeo Santos... Foto: Instagram @alejandrosanz / @ricky_martin / @romeosantos | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ...Gente de Zona, Yandel, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Maluma, Prince Royce, Fonseca, Pitbull, J Balvin, Alex Sensation, Ed Sheeran, Edward Norton, Enrique Santos, Fat Joe, Jada Pinkett Smith, Jessy & Joy, Jimmy Smits, John Leguizamo, Kany García, Magic!, Narciso Rodríguez, Silvestre Dangond y Vin Diesel. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Cabe destacar que otro de los integrantes de 'Somos Una Voz' también se encuentra la actual pareja de Jennifer López, el exbeisbolista profesional Álex Rodríguez. Foto: Instagram @arod | Univision 0 Compartir Será con ayuda de las redes sociales, así como algunos medios, que estos famosos pretenden generar consciencia de las necesidades inmediatas que tienen los miles de damnificados. Foto: Instagram @marcanthony | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además, los fondos recaudados en 'Somos Una Voz' serán destinados a los siguientes grupos: American Red Cross, Reach Out Worldwide, United Way, así como Unidos por Puerto Rico, por mencionar solo algunos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir De acuerdo con la página oficial de 'Somos Una Voz', proyecto lidereado por Marc y JLo, entre todos los miembros de la alianza registrados hasta ahora, se tendría el alcance de 1 billón de seguidores en redes sociales en todo el planeta. Tomando en cuenta este dato, todas las donaciones desde la más pequeña hasta la más generosa, sumaría para poder ayudar a quien más lo necesita. Foto: Instagram @marcanthony | Univision 0 Compartir

La idea de Anthony y J Lo es simple: lograr que el ejercito de seguidores de los más de 30 artistas involucrados ayude a la reconstrucción de Puerto Rico. Si sumamos todos los seguidores en redes sociales de los 37 artistas que apoyan esta iniciativa, y si cada uno de esos followers aporta solamente 1 dólar, se recaudaría más de 1 billón de dólares. Suena fácil, ¿verdad? Pues no. En apenas 24 horas (la iniciativa lanzó el 27 de septiembre). Somos Una Voz ha logrado juntar un poco más de 160 mil dólares. Sólo han donado 2 mil 800 personas.



Ganas de donar no faltan. Ricky Martin, a través de su fundación, ha logrado recaudar más de un millón de dólares. La colecta de Martin arrancó el 22 de septiembre y más de 10 mil personas han aportado. Sin ánimos de comparar pues cada dólar cuenta, no se puede pasar por alto que el plan de Anthony-López como que no ha sido el más exitoso.



Ricky, J Lo y Marc no han sido los únicos en lanzar inicitiativas de ayuda. El reggaetonero Yandel anunció que ofrecerá un concierto benéfico por Puerto Rico el próximo 19 de octubre en la ciudad de Orlando en Florida.