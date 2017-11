"¡Ya estuvo maldito alcohol!": así festeja Larry Hernández más de dos años de abstinencia

Larry Hernández no deja de sorprender a sus seguidores en redes sociales, y en esta ocasión apareció en su cuenta de Instagram con una copa de whisky en la mano, imagen que de inmediato generó decenas de comentarios.

Y para no ser atacado ni juzgado antes de tiempo, el cantante de regional mexicano acompañó la imagen con un testimonio que verdaderamente conmovió a sus seguidores, pues confesó que el pasado 17 de septiembre de 2015 se alejó del alcohol.



“Tantas veces que pensé que no eras nada importante y que solo te tomaba por alegrarme o por convivir con los demás, y siempre pensé que eras pasajero y que llegué a decir que 'No, ya casi no tomo'”.



El cantante agregó que él se consideraba un bebedor pasivo, pero resultó que no era verdad.

“Maldito alcoholm cuántas veces me cegaste, me orillaste a lo más triste, me engañabas pensando que a tu lado era el más cabrón, y desgraciadamente solo me quitaste por años muchas cosas que hoy vivo y disfruto”.



Larry prosiguió su mensaje con un agradecimiento a la vida, pues pudo superar su adicción al alcohol.



“Agradezco a la vida que desde septiembre 17 del 2015 ya no estás más en mi cuerpo (el alcohol) y ya no te quiero más, solo le pido a Dios fuerza para seguir así y sé que lo voy a lograr”.



Remató su escrito enviando un mensaje a sus seguidores: “Solo te quiero decir que, si notas que te hace daño, aléjate y no dejes que te pase algo tan grande como lo que a mí me ha pasado y que fue la causa de que dijera: '¡Ya estuvo maldito alcohol'”.

