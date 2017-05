Poncho Lizárraga reacciona a la salida de su sobrino José Cruz Lizárraga de Banda El Recodo

Buenos dias! Hoy es un dia de muchos sentimientos encontrados para mi. Hoy me despido de la Banda El Recodo a la cual pertenecí por mas de 6 años. Donde viví unas de las mejores etapas como músico. Disfruté al máximo estar en cada una de sus presentaciones y siempre traté que todos los seguidores de @elrecodooficial lo notaran. Es una decisión muy dificil pero lo hice teniendo la fé en buscar algo nuevo para mi y asi poder crecer aun mas profesionalmente en mi futuro. Estoy super agradecido con mis Tios Poncho y Joel Lizarraga por darme la gran oportunidad de permanecer en esta excelente Banda por mas de 6 años y con una trayectoria increíble, que al momento de que les comenté sobre mi decisión me apoyaron. Tambien agradezco a mis excompañeros, me dio mucho gusto conocerlos, tener una gran amistad y al igual que yo, saber que todos estaremos tristes por esta decisión, pero se que todos me entienden, se que sus buenos deseos son sinceros. Muchas gracias a todos los Fans de la Banda el Recodo que cada dia me brindaron su apoyo, su amistad sincera, siempre traté de darles mi mayor agradecimiento, tambien por estos años que me hicieron sentir muy bien, apoyando siempre a la Banda asi como tambien apoyando la parte que a mi me tocaba hacer. Muchisimas GRACIAS. Hoy inicia un sueño mas que quiero cumplir, es por eso que les comparto que me uní al lado de @saweystar @memogarate a este proyecto llamado #laexplosivabandademaza @laexplosivadmza en el cual nosotros estaremos luchando por hacer nueva musica de su agrado. Espero seguir contando con su apoyo y su gran cariño. Les dejo el link de la Pagina para que conozcan un poco mas sobre este sueño hoy YA una realidad https://m.facebook.com/laexplosivabandademaza/

