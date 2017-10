Julión Álvarez dice que “por el momento, no le sobra” para ayudar económicamente a sus paisanos en Chiapas

Julión Álvarez expresó su preocupación por la gente de Chiapas, su estado natal, que fue duramente afectada por los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado, pero lamentó no poder ayudarlos económicamente como él quisiera, por la razón de que “ahorita no le sobra”.

En conferencia de prensa antes de su concierto del pasado domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante más de 50,000 personas, el intérprete de regional mexicano dijo a los medios allí reunidos que está preocupado por la gente de su estado y que hoy más que nunca su solidaridad está con ellos.



Este es el rancho donde Julión Álvarez se refugia del resto del mundo Julio César Álvarez Montelongo, un hombre que nació y creció en el campo y que en cuanto puede regresa para alejarse de todo lo que la fama le rodea. Foto: Eleazar Ramos | Univision 0 Compartir A Julio le encantan los animales, desde niño aprendió a ordeñar, a montar, a pastorear y disfrutar de la naturaleza. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir En su rancho existe ganado de diferentes tipos, desde vacas, cebús, toros, además de caballos, borregos y perros. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por donde uno voltée existen árboles y plantas de diversos tipos, las frutas se alcanzan con la mano. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Julión es amante de la adrenalina y la velocidad y en su 'racer', recorre el campo, los valles, cerros y montes de su tierra. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Paisajes como este sobran al llegar al rancho del cantante de regional mexicano. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todo es verde en su tierra, y él disfruta del entorno: "Siempre hay algo qué hacer en el rancho". Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Con su todoterreno Julión checa los sembradíos, las plantaciones y todo lo que sucede en su propiedad. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Existen vistas increíbles del valle chiapaneco que se contemplan desde la propiedad de Julión. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una de las montañas que se ven desde la hacienda del cantante de regional mexicano. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir Cuando está en su rancho, Julión también le entra a los trabajos domésticos. En esta imagen se le ve echando una mano en tareas de remodelación de su casa. Foto: Eleazar Ramos V | Univision 0 Compartir

“Por el momento no me sobra, pero si es necesario me voy a quitar la tejana, me voy a remangar las mangas y me pondré a trabajar con ellos, pues los pueblos allá son muy pobres y la gente esa muy fregada con todo lo que les pasó”.

Añadió que si llega a hacer una aportación económica, lo hará sin anunciarlo a los cuatro vientos: será algo personal, pero de que está dispuesto a auxiliar en lo que sea necesario lo hará, tal como lo ha venido haciendo por muchos años.

Respecto a la situación legal que tiene con el Departamento del Tesoro de EEUU, comentó que todo va en marcha y aunque no entró en detalles, señaló que, “mi asunto ahí va, caminando bien. Mi equipo que trabaja conmigo es muy eficiente y yo nada más me dejo guiar”.



Las razones por las que Julión Álvarez no asistió al concierto Estamos Unidos Mexicanos Univision 0 Compartir

También negó estar deprimido por tener problemas con la empresa Televisa y desmintió la información de que fue excluido del elenco que se presentó el pasado domingo en el evento ‘Estamos Unidos Mexicanos’, precisamente por tener conflictos con la televisora mexicana.

“El concierto con Ciudad Juárez estaba pactado desde hace dos meses y por eso no pudimos estar allá. Yo estoy en buenos términos con Televisa y no estoy deprimido, la gente no se ha retirado de mí al contrario mucha gente se ha acercado a tenderme su mano. Bueno, dos o tres sí me han echado miradas raras, pero no pasa de eso”.

También te puede interesar: Conoce las frases que Vicente Fernández comparte con sus seguidores en redes sociales