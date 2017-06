Gerardo Ortiz defiende los corridos "A la humanidad no le puedes tapar los ojos"

“Me dijeron que había problemas pero no pensé que fuera cierto (...) no le dí importancia, no pensé que fuera tan grabe y cuando llegamos al lugar me dieron una lista con las canciones que podía cantar y no me pareció. Ya tenía preparado mi show, ni modo de que cante cicatrices toda la tarde, porque querían cantar puras románticas y mi repertorio también tiene corrido y es el show que pide la gente, y los canté, ni modo”, agregó.

Foto: Jota Dazza | Univision

0 Compartir