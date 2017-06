El grave error del regional mexicano: fomentar el alcoholismo de un menor de edad

Varias agrupaciones del género regional mexicano están usando la imagen de un menor de edad que se ha hecho famoso por su videos de borracheras en YouTube para promover sus videos musicales, una conducta criticada por organizaciones comunitarias ya que fomenta el alcoholismo entre los jóvenes y que no parece importar a las bandas implicadas.

Grupos como Los Titanes de Durango y Último Escuadrón han contado en sus grabaciones con la presencia de Juan Luis Lagunas Rosales, un chico de 17 años recién cumplidos y más conocido como 'El Pirata de Culiacán', a quien animan a que tome cerveza -Los Plebes del Rancho le retaron a ver cuánto podía tomar sin parar sobre un escenario- y haga aquello que divierte a quienes le siguen en las redes sociales.



Si bien es cierto que es habitual que los artistas tomen sobre el escenario en sus presentaciones musicales en palenques (algo que no es algo exclusivo del regional mexicano), la utilización de un menor traspasa la frontera de lo legal. En México, la edad mínima para consumir alcohol se sitúa en 18 años.

El joven cuenta con más de 700,000 fans en Facebook y 190,000 en Instagram luego de que en 2015 empezara a ganar fama después de se retratado tomándose una botella de vodka de una vez y callera al suelo inconsciente. YouTube cuenta con numerosos videos en los que aparece 'El Pirata' bebiendo alcohol o en situación de embriaguez, mientras otros se ríen o celebran sus actos como una hazaña. Esa serie de videos recogen incluso una detención y peleas callejeras.







Lo que dicen los artistas



Último Escuadrón llegó incluso a componer un corrido en honor de 'El Pirata' que actualmente cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube. El video comienza con una imagen del menor de edad conduciendo un carro y tomando cerveza.

"La canción de 'El Pirata de Culiacán' primero empezó como un cotorreo, es camarada de nosotros (...) surgió de muchos videos así de Youtube y pues como le digo, empezó como un cotorreo y ya ahorita tiene como un millón de vistas el corrido”, dijo Luis Adame de Último Escuadrón a las preguntas de Univision Entretenimiento. Esta agrupación está preparando su primer disco.

Cuando se les cuestionó sobre la imagen que da ‘El Pirata’ siendo un joven menor de edad, ellos lo defendieron. “Hay mucha gente que lo critica, pero la verdad pues es su rollo, por eso empezó ‘El Pirata’ y de una u otro manera le anda haciendo su luchita. Cada quien en su persona pues le busca a cómo salir adelante y lamentablemente a lo mejor no fue algo muy adecuado lo que hizo ‘El Pirata’ pero así salió adelante él. (Por) cualquier parte que anda aquí con nosotros, la verdad lo critican, pero también le piden fotos”, agregó Adame.



Durante el desarrollo de este artículo se contactó también a Daniel Márquez, representante de ‘Los Titanes de Durango’, quien dijo no conocer personalmente a ‘El Pirata de Culiacán’ y aseguró que el joven viral en redes sociales ha aparecido en dos de los videos musicales de la agrupación pues es amigo de uno de los integrantes. No respondió a las preguntas sobre el uso de un menor de edad y sus borracheras como herramienta de promoción.

Beto Sierra, ‘influencer’ de artistas de regional mexicano, es uno de los muchos que ha apoyado a ‘El Pirata de Culiacán’ y comparte sus videos a través de su fuerte red de seguidores. “Todos los videos que subo de él causan polémica, da risa, hay mucha gente que lo critica, pero lo sigue viendo”, expuso en entrevista con Univision.



Cuando se le preguntó a Beto Sierra qué es lo que piensa sobre el alcholismo de ‘El Pirata de Culiacán’, este atribuyó todo lo que está pasando al interés que despertó su comportamiento etílico en las redes sociales: “Cada quien... yo cuando lo conocí [a ‘El Pirata de Culiacán’] la primera vez, no era una persona que quisiera estar tomando lo que pasa es que ya cuando está en la fiesta la gente hace que tome. Como ya lo conocen por ese lado, entonces la gente ya lo hace que se ponga así como se pone en los videos”, agregó otro de los que contribuye a la fama de 'El Pirata'.

Las críticas



Desde la organización comunitaria P.E.A.C.E, basada en San Antonio (Texas) y centrada en la lucha contra los abusos, su vocera Patricia Castillo lamentó la forma en la que estas agrupaciones están fomentando un modelo inadecuado de comportamiento entre los jóvenes.



“Gente borracha, gente fuera de control, gente enfermos del alcoholismo y de adicciones, eso lo encuentras por todos lados, eso es algo corriente, común, y la gente del mundo del entretenimiento deben promover las alternativas a eso y no promover el comportamiento de un niño, de un joven, que a lo mejor busca atención, necesita atención, piensa que es su manera de ser famoso por los 15 minutos, pero de veras que esto hace mucho daño a nuestros hijos, a nuestra gente, a nuestra comunidad, a nuestra raza y alguien los tiene que retar a que lo piensen dos veces”, dijo Castillo.

Lo que dice 'El Pirata'



‘El Pirata de Culiacán’ explicó en declaraciones a Univision Entretenimiento que las críticas sí le molestaban al principio y solía responderlas, pero ahora ha optado por tomar distancia sin importarle el qué dirán.

“La gente te va a criticar pues [...] a mí no me importa que critiquen, que me pongan pendejadas, que me pongan memes, porque yo sé que es parte del show”, mencionó.

Tras dos años de que su primer video se volviera viral, ‘El Pirata’ quiere evolucionar y demostrar que puede tener una carrera musical. “ Yo quiero aprender ahora a cantar, ese va a ser mi lema. Quiero estar arriba pero cantando y pegar el show, eso estaría bien perro”, dijo entre risas.

Por lo pronto, el joven recibe su principal ingreso de realizar publicidad a los artistas que se lo piden a través de sus cuentas en redes sociales. “Yo hago publicidad, promos y le subo videos a los artistas. Hago publicidad en todas partes. Voy yo, se los grabo y ganan seguidores, los etiqueto”, declaró Lagunas Rosales, quien nació en Sinaloa el 28 de abril de 2000, para aparentar más edad se pinta la barba y frecuentemente posa en fotografías portando armas.



