A José Manuel Figueroa no le interesa ‘celebrar’ a su padre, a dos años de su muerte

Ahora que se cumplirán dos años de la muerte de Joan Sebastian, su hijo José Manuel Figueroa, aclaró que por su parte no tiene planeado hacer nada especial ese día, pues no está de acuerdo que se utilice la palabra ‘celebrar’, para recordar a un ser amado que ha fallecido.

“Primero que nada, creo que es importante subrayar que la pérdida de un padre no se supera nunca. No existe fecha, no existe día y ‘celebrar’ un aniversario luctuoso es una contradicción de palabras”.



Aseguró, que él recuerda a diario a su papá y no necesita que se llegue una fecha específica para hacerlo. “La verdad yo celebro a diario lo que mi padre me dejó y siempre me pidió que me aliara de gente que admiro, de gente que respeto y de gente buena. Y definitivamente no nada más perdí a un padre, sino también a un amigo”.

Y añadió: “Quiero que quede claro, que lo más importante, no es recordar a Joan Sebastian, o que los medios estén preguntando qué voy hacer yo o los hijos para recordar a su padre, aquí lo más importante es que no sólo nosotros, sino todos tenemos la responsabilidad de siempre recordar a nuestros padres y subrayar todos los mensajes y la escuela que nos dejaron”.



Aclaró, además, que ese día (13 de julio) él estará en Juliantla, pero que si su familia, sus tíos o hermanos realizan una misa, por ningún momento asistiría. “Yo no voy a ir. Sí voy a estar en Juliantla, pero no tengo ni idea si van a realizar algo, yo estaré en mi casa, como lo hago siempre y para mí no es obligado que se tengan que cumplir los 365 días o 780 días, para hacer una misa o celebrar y si ellos lo hacen, pues adelante”.

Y remató diciendo: “Yo no necesito ir al panteón y llevar flores para rendirle tributo a mi padre. Yo le rindo tributo todos los días y yo vivo y sufro mi vida y mis muertes a mi manera”.

