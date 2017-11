No todo está perdido: Alejandro Fernández dispuesto a "sentarse a platicar" con Luis Miguel sobre la comentada gira

El cantante señaló que no ha tenido comunicación con 'El Sol', pero podrían "sentarse a platicar" para definir sus planes.

El pasado fin de semana, el cantante Alejandro Fernández se presentó en el palenque de Guadalajara, donde habló escuetamente de la posibilidad de retomar la gira que realizaría con Luis Miguel en el 2016 y que fue cancelada por ‘El Sol’.

Tras concluir su presentación, el cantante recibió a varios medios de comunicación que le preguntaron si había tenido algún contacto con Luis Miguel. “No he podido tener pláticas con él, no he platicado nada con él”, dijo Fernández.



Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad a Luis Miguel para llevar a cabo el ambicioso proyecto que se tenían en manos, Alejandro Fernández respondió: “Tendríamos que sentarnos a platicar”.

En noviembre de 2015 se hizo un anuncio de la gira conjunta que realizarían Luis Miguel y Alejandro Fernández por varias ciudades de México, con la posibilidad de recorrer también Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.



Tras dos escandalosas cancelaciones en la Ciudad de México, ‘El Sol’ decidió abandonar el proyecto, a pesar de haber recibido un anticipo de cinco millones de dólares, por lo que en enero pasado fue demandado por la agencia de Alejandro Fernández.



"Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira; lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo", explicaba el ‘Potrillo’ en ese entonces.

Alejandro Fernández ha continuado con sus presentaciones en solitario y planea realizar una gira mundial en 2018. El cantante se encuentra nominado este año en las categorías Grabación del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo del Latin GRAMMY.

