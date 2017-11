Justin Bieber tiene “una relación madura con Jesús”

Carl Lentz, quien lleva siete años como pastor pentecostal y acaba de lanzar el libro ‘Own The Moment’, habló con la revista Us Weekly sobre la evolución de la relación del cantante con Dios. Justin fue visto recientemente junto a Selena Gómez asistiendo en más de una ocasión a uno de los servicios de Hillsong, pero en Los Ángeles.

“Creo que Justin tiene una relación muy profunda y madura con Jesús. No creo que mi enseñanza o mi predicación hayan tenido un impacto tan grande como su propio deseo, pasión y amor por Jesús. Así es como debería funcionar. El principal agente de cambio en la vida de alguien no debería ser una persona. No debería ser un predicador. Debería ser Dios. (…) Ha trabajado muy duro para ponerse en una posición para ser el mejor Justin que puede ser y estoy orgulloso de él e inspirado por él”, afirmó el teólogo.



Justin Bieber y Selena Gómez están unidos por la misma fe (además de otras razones) Justin Bieber y Selena Gómez llevan tiempo asistiendo a la misma iglesia pentecostal Hillsong y ahora que, al parecer, se encuentran nuevamente en una relación no es la excepción. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La pareja fue vista durante el fin de semana asistiendo a los multitudinarios cultos de la Iglesia que cada domingo ofrece cuatro cultos a los que asisten 4,000 personas en promedio. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir A principios del 2016, la cantante Selena Gómez se presentó durante una ceremonia de la iglesia en el teatro Belasco en Los Ángeles. Foto: Youtube | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en el pastor de la iglesia en Nueva York, fue quien bautizo a Justin Bieber en 2014. Carl Lentz,en Nueva York, fue quien bautizo a Justin Bieber en 2014. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Incluso cuando Justin Bieber canceló su gira de conciertos el pasado verano, TMZ aseguró que sus fuentes conectadas a la Iglesia le revelaron que lo hizo porque estaba "reenfocando su vida a Cristo”. Foto: Instagram Carl Lentz | Univision 0 Compartir La iglesia Hillsong comenzó en Australia, pero se expandió y ya tienen 1,100 iglesias alrededor del mundo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cantante no es el único famoso que asiste a esta Iglesia, también el basquetbolista Kyrie Irving es muy amigo del pastor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En una entrevista con la revista Seventeen en el 2015, Bieber dijo que su próxima relación tenía que ser alguien con quien se conectara en cuerpo y mente, pero también en alma. Foto: Portada revista Seventeen | Univision 0 Compartir A la iglesia de Los Ángeles, dirigida por los pastores Ben y su esposa Lucille Houston, han asistido otras celebridades entre las que se encuentran las hermanas Kardashian. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tanto Kylie Jenner, Kendall Jenner como Hailey Baldwin han visitado la iglesia ya sea en Los Ángeles o en Nueva York. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Justin Drew Bieber alcanzó la fama cuando solo tenía 14 años y tiempo después conoció a Selena Gómez, quien fue su novia por varios años, pero al finalizar la relación el canadiense se metió en problemas con la justicia al punto que el pasado agosto anunció que daría un alto en su carrera para dedicarse a hacer que su vida sea “sostenible”.



Justin Bieber va 'despacito' con Selena Gómez, no quiere presionar a la cantante Justin Bieber no quiere presionar a Selena Gómez, incluso según el sitio de noticias TMZ le tomó mucho tiempo convencer a la artista, ya que no quiere perder la oportunidad nuevamente de tener una relación a largo plazo con la tejana. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir El sábado y el domingo la pareja fue vista saliendo de la gigante iglesia Hillsong, de donde son miembros y a la que han asistido durante mucho tiempo, pero por separado. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Desde que Bieber se enteró que Selena estuvo entre la vida y la muerte, hizo todo lo posible por volver a reconectarse con la cantante, ya que sintió que podía perderla. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y aunque recientemente a Gómez se la vio con la chamarra de The Weeknd, fue él cantante quien terminó con la intérprete de ‘Come & Get It’. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir La cantante fue sometida hace algunos meses a un trasplante de riñón y aunque fue su amiga y compañera de cuarto quien se lo donó, luego de la operación hubo complicaciones según reveló la estrella en una entrevista con el programa ‘Today’. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Luego de desayunar por dos fines de semana corridos, la pareja se dejó fotografiar corriendo bicicleta por las calles de Los Ángeles. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Justin Bieber y Selena Gómez, de 23 y 25 años, ya no ocultan su amor y se le ven juntos en otros lugares públicos. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Y se reúnen como en los viejos tiempos, aunque lo que sí ha cambiado es su fortuna y popularidad, ya que ha crecido considerablemente. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir La pareja se conoció en el 2009 cuando Bieber tenía 16 años y Gómez había alcanzado los 18 años. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero fue a principios del 2011 que por primera vez los vieron besándose en un yate privado cerca de la isla de St. Lucía. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir



“Me han recordado lo bendecido que soy de tener una voz en este mundo (…) Quiero que mi carrera sea sostenible, pero también quiero que mi mente, corazón y alma sean sostenibles. Para que yo pueda ser el hombre que quiero ser, el esposo que eventualmente quiero ser y el padre que quiero ser”, escribió Bieber en Instagram luego de que cancelara varios de sus conciertos.

Hace dos semanas Justin fue fotografiado junto a su exnovia Selena Gómez en su casa, disfrutando de montar en bicicleta y asistiendo varias veces a la iglesia.