José Luis Rodríguez 'El Puma' pone su vida y su música "en manos de Dios"

A finales de abril José Luis Rodríguez ‘El Puma’ dará a conocer el disco titulado ‘Inmenso’, una producción en la que interpreta éxitos como ‘Culpable soy yo’, con Chayanne, y en el que participan artistas como Vicente Fernández, Fonseca, Nile Rodgers, Amaia Montero e Il Volo.

Ricardo Montaner, productor del material, se encargó de la selección y los arreglos musicales y “cambió la estructura de las canciones tratando de conseguir que no perdiera su escencia” dijo el cantautor al diario ‘La Tercera’ , descartando que el disco incluya una participación de Julio Iglesias. "Ha sido una bendición y creo que Dios ha utilizado a Montaner para hacer este homenaje", aseguró el venezolano.



gracias querido @chayanne #INMENSO 14 de Abril #Repost @sonymusicargentina ・・・ @elpumaoficial regresa con el primer single de su próximo álbum 🙌🏻🙌🏻🙌🏻 Presenta una nueva versión de #CulpableSoyYo dueto con @chayanne 👉🏻Link en Bio 🎶👏🏻 Una publicación compartida de José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial) el 4 de Mar de 2017 a la(s) 9:43 PST

Rodríguez también habló sobre su estado de salud, luego de que diera a conocer que padece fibrosis pulmonar, “yo tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas", dijo el intérprete, "por eso digo que mi enfermedad sí tiene cura, por eso no la menciono ni la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios.” agregó.



“Yo creo que hay ‘Puma’ para rato y que su público no merece privarse de su voz y de su inagotable luz” había dicho Montaner, cuando se anunció su participación en la nueva producción del cantante venezolano.