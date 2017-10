Jennifer Lopez y Marc Anthony lograron hacer lo imposible: unir desde Kim Kardashian hasta Bad Bunny en una noche histórica por Puerto Rico y México

El concierto benéfico y teletón 'One Voice: Somos Live!' reunió a estrellas latinas y anglos en una transmisión sin precedentes, con Univision, Telemundo, NBC, MTV y otras cadenas unidos en una noche de música y solidaridad por los afectados tras los desastres naturales en México, Puerto Rico, Texas y el Caribe.

'One Voice: Somos Live!' fue una iniciativa de Marc Anthony, Jennifer Lopez y Alex Rodríguez con conciertos y bancos telefónicos simultáneos en Los Angeles y Miami. No solo se unieron Anthony - el exmarido y padre de los hijos de JLo - junto a la actual pareja de la Diva del Bronx, sino también otro exnovio de ésta: Sean 'Diddy' Combs, quien le entregó al propio Marc Anthony un cheque valorado en $100,000. Al presentar a Diddy, Marc Anthony dijo que fue "el primero que dijo presente" al evento.



El concierto abrió con Marc Anthony cantando 'Vivir mi vida' desde el estadio de los Marlins en Miami, un recinto que se vendió a capacidad en tan solo una semana. "Somos muchos pero esta noche somos una voz," dijo Marc Anthony, antes de presentar a "su hermano Ricky Martin en directo desde los estudios NBC en Los Angeles para cantar 'Pégate'. Durante la noche, talento de Univision y Telemundo (Don Francisco y Chiquinquirá Delgado, Johnny Lozada y Dra. Ana María Polo) presentaron juntos a los diferentes artistas y brindando a los televidentes y los presentes la información para donar a la causa.

Todos los fondos recaudados durante la noche serán destinados a entidades como Feeding America, Save the Children, Habitat for Humanity, Community Foundation of the Virgin Islands (CFVI), Unidos for Puerto Rico, United Way y UNICEF USA a través de Somos Una Voz, la alianza de artistas fundada por Marc Anthony para ayudar a los damnificados de las recientes catástrofes en el sur de Estados Unidos, México, Puerto Rico y el Caribe. Al momento de esta edición, la portavoz de Marc Anthony no ha confirmado la cifra de lo recaudado durante el evento.



Además de ser una noche histórica en términos de cadenas televisivas uniendo esfuerzos, en 'One Voice: Somos Live!' pudimos ver a artistas anglos y artistas latinos unidos, sin importar el idioma o el género musical en una misma transmisión por una sola causa. Una y otra ves estrellas como Ellen DeGeneres, Selena Gomez, Leonardo DiCaprio, Justin Timberlake, Jared Leto, y Kim Kardashian se pronunciaron en solidaridad con Puerto Rico y brindaron su tiempo para atender los bancos telefónicos. Hizo a faltar la presencia de Lin Manuel Miranda, quien tan involucrado ha estado en la recaudación de fondos por Puerto Rico.



Además de Marc Anthony, en Miami también se presentaron Camila, Pedro Capó y Kany García (cantando una muy emotiva interpretación del tema 'Mi Dueña' dedicada a Puerto Rico), Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Gente de Zona, Nicky Jam, DJ Khaled (junto a Fat Joe y otros), Magic!, Romeo Santos, Prince Royce, y Alejandro Sanz. En Los Angeles, estrellas como Chris Martin de Coldplay, Gwen Stefani, Stevie Wonder, Demi Lovato, Maroon Five, Andra Day, entre otros. Bruno Mars hizo una versión en español de su tema 'Just the Way You Are' cantando "como tú eres yo te voy amar" y diciendo que aunque nació en Hawaii, se siente orgulloso de estar unido por sangre a la isla de Puerto Rico.

El momento político de la noche vino de parte del rapero Bad Bunny, quien lució una camisa que leía '¿Tu eres twitero o presidente?' dirigida a Donald Trump. Tras bastidores, le preguntamos al artista que mensaje tenía para el presidente con la misma y sólo dijo "que un boricua o un mexicano se lo traduzca".



"Que se lo traduzca un boricua o un mexicano" Esto es lo que nos dijo @badbunnypr cuando le preguntamos sobre su camiseta #somosunavoz #onevoice A post shared by Uforia Music (@uforiamusic) on Oct 14, 2017 at 7:29pm PDT



Tras tres horas de transmisión, Marc Anthony cantó su famosa versión del tema 'Preciosa', que se ha convertido en un himno de amor patrio para los puertorriqueños. Al terminar, dijo en inglés "Mañana pueden ser ustedes, y ¿saben qué? Estaremos allí", para luego continuar en español con un rotundo "¡Que viva la raza latina!"