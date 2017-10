Fallece la leyenda del rock Tom Petty

The Associated Press

El galardonado Tom Petty se presenta en la 47a gala de incorporación al Salón de la Fama de los Compositores en el hotel Marriott Marquis el jueves 9 de junio de 2016 en Nueva York. (Foto Charles Sykes/Invision/AP) The Associated Press

El músico Tom Petty, quien junto a su grupo The Heartbreakers dominó la escena del rock por cuatro décadas, falleció el lunes por la noche. Según su manejador Tony Dimitriades, el cantautor sufrió un paro cardiaco en su hogar en Malibú en la madrugada del lunes y fue trasladado al UCLA Medical Center

Durante la jornada, la condición del artista generó confusión pues varios medios informaron que el rockero había fallecido. Más tarde TMZ informó que aunque se le quitó el respirador artificial por deseos de su familia, Petty aún se encontraba con vida.

A través de las redes sociales una de las hija del artista, Annakim, o Kimberly Violette, dirigió un fuerte mensaje a la revista 'Rolling Stone'

"Mi padre no ha muerto todavía pero su maldita revista sí." escribió en su cuenta de Instagram con la foto de una carátula de esta publicación en la que posó su padre. "Ponen a los peores artistas en la portada y hacen cero investigación. ¿Cómo se atreven a reportar que mi padre había muerto solo para tener publicidad porque sus artículos y fotos son anticuados. Este es mi padre, no una celebridad. Un artista y un ser humano, jódanse." agregó.

Tras los reportes contradictorios sobre el estado del cantante, la policía de Los Ángeles también publicó una disculpa, asegurando que la información inicial fue inadvertidamente proporcionada a algunos medios de comunicación.



(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 de octubre de 2017



Horas después, a las 8:40pm hora Pacífico, fallecía Tom Petty rodeado de su familia y sus compañeros de Heartbreakers. Petty y The Heartbreakers fueron admitidos al Rock and Roll Hall of Fame en 2002, y en 2008 tocaron en el medio tiempo del SuperBowl. Como solista y como parte del grupo, Petty es uno de los músicos más exitosos de la historia.

Thomas Earl Petty nació el 20 de octubre de 1950 en Gainseville, Florida. En 1976, salió a la venta el primer disco del grupo, también llamado Tom Petty and The Heartbreakers, pero no fue hasta un año después que el tema 'Breakdown' fue re-lanzado y empezó a sonar. El grupo sirvió de telonero para giras de Bob Dylan y The Grateful Dead y participó de sinnúmero de conciertos benéficos como Musicians United for Safe Energy en 1979, y el famoso Live Aid en Filadelfia en 1985.





De adolescente, Petty había sido muy fan de los Beatles al ver su presentación en la televisión norteamericana. En 1988, junto a otras leyendas del rock Dylan, Jeff Lynne y Roy Orbison, Petty formó parte de Traveling Wilburys, la superbanda de George Harrison, guitarrista de los Beatles. Petty también tuvo una exitosa carrera de solista en los años 90, durante las temporadas que The Heartbreakers estaban en pausa. Compuso la banda sonora de la película She's The One (estelarizada por Cameron Díaz) en 1996 y los videos de sus canciones 'Don't Come Around Here No More', 'Free Fallin'', y 'Mary Jane's Last Dance' tuvieron gran difusión en MTV en la década de los 1980 y 1990.

Petty tiene dos hijas, Adria y AnnaKim, con su primera esposa, Jane Benyo. Desde 2001, estuvo casado con Dana York.



Hace una semana, Tom Petty y The Heartbreakers habían concluído una gira de 40 aniversario con tres noches en el mítico Hollywood Bowl en Los Angeles. Petty le dijo a Rolling Stone que esta gira iba a ser su última gira por el país, aunque no tenía planes de dejar de hacer música. "Necesito entretenerme con algo, o si no soy una molestia en casa, dijo.