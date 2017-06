EN VIVO: concierto por las víctimas del ataque terrorista en Manchester

El 22 de mayo se produjo una explosión en el vestíbulo del estadio Manchester Arena cuando miles de espectadores empezaban a abandonar el recinto después de asistir a un concierto de Ariana Grande. El Estado Islámico se atribuyó el ataque. En total fallecieron 22 personas, incluido niños, y alrededor de 60 resultaron heridas.



El concierto 'One Love Manchester' es una iniciativa impulsada por Ariana Grande para recordar a las víctimas de ese atentado terrorista y en él participan, además de la mencionada artista, cantantes como Robbie Williams, Katy Perry, Justin Biebier, Pharrel Williams, Miley Cyrus y grupos como Coldplay, Take That y Black Eyed Peas, entre otros.

El homenaje tiene lugar en la víspera de otro ataque terrorista en Reino Unido, esta vez en Londres, donde la noche del sábado una camioneta embestió a los peatones que estaban en el Puente de Londres. Los agresores huyeron del lugar y apuñalaron a varias personas en el Mercado de Borough. La cifra de muertos se eleva a siete, los heridos a 48. Tres sospechosos fueron abatidos por la policía.