La criticada defensa de Marco Rubio a Donald Trump en la audiencia de Comey

MIAMI, Florida. - El senador republicano de Florida Marco Rubio defendió este jueves al presidente Donald Trump en la esperada audiencia con el exdirector del FBI, James Comey, al cuestionarle por qué no hizo público que el mandatario no era una persona de interés en la investigación del 'Rusiagate' sobre la influencia de Rusia en las elecciones de 2016.

“Esta investigación está llena de filtraciones por todos lados. A veces hemos sabido más de los periódicos que lo que conocemos en las audiencias públicas. A veces te preguntas por qué en esta investigación sobre Rusia lo único que no se ha filtrado ha sido el hecho de que el presidente no está siendo investigado", sostuvo Rubio, que participó en la audiencia como miembro del Comité de Inteligencia.



En la pregunta del senador se daba a entender que, esa decisión, podría implicar para el pueblo estadounidense que el presidente estaba siendo investigado.

“No lo sé. Encuentro que las cuestiones que le comunico al grupo de los ocho (legisladores demócratas y republicanos del comité de inteligencia de la Cámara y el Senado) son bastante restringidas", respondió Comey.

“Para ser claros", insistió Rubio, " no hubiera sido ilegal que emitiera un comunicado público diciendo que el presidente no estaba bajo investigación pero sintió que no tenía sentido porque potencialmente podría generar la necesidad de corregir si cambiaban las circunstancias".

Comey respondió que se planteó hacerlo antes de confirmar públicamente que había una investigación, pero le surgieron dos preocupaciones: la primera, que crearía la necesidad de corregirse de cambiar las circunstancias y lo segundo que era una cuestión complicada porque si decía que el presidente y el vicepresidente no estaban bajo investigación, tendría que hacerlo con otras personas también.



El argumento de Rubio generó las alabanzas de algunos que se sintieron identificados con su declaración.

Mientras que otros recordaron que sí se había reportado en varias ocasiones que Trump no estuvo involucrado, algo que Comey no confirmó hasta la audiencia de este jueves.

Hubo quien fue más allá al calificar las preguntas de Rubio como un acto de "lealtad" del senador cubanoestadounidense con Trump.

"Parece que, al contrario de Comey, Marco Rubio hizo la jura de lealtad", escribió Mike Levin en Twitter, en referencia a la supuesta solicitud de lealtad que, según Comey, le hizo el presidente cuando aún era jefe del FBI.



Para otros, como el editor de la revista The Atlantic, David Frum, la intervención de Rubio en la audiencia demuestra que el cubanoestadounidense, que en las primarias republicanas se enfrentó a Trump, tendrá siempre un rol secundario en la política.

"Rubio demuestra que será siempre Robin, nunca Batman", tuiteó.



Algunos tuiteros también hicieron referencia a la cena que Trump compartió con Rubio y otros legisladores el martes y se preguntaron "qué le habría prometido".

"Debe haber sido algo muy bueno para toda esta defensa", escribió Tara Dowdell.



Entre otras cosas, Marco Rubio ha sido uno de los legisladores cubanoestadounidenses del sur de Florida que están tratando de convencer al gobierno de Trump de volver a la línea dura que existía en las relaciones de EEUU con Cuba antes de que el presidente Barack Obama asumiera el cargo.



