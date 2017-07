David Blackmon, un hombre de Florida 32 años debía estar muy enfadado el pasado domingo cuando llamó a la policía para denunciar un robo e hizo una confesión por la que él mismo acabó siendo arrestado.

El hombre que vive en Fort Walton Beach, en el noroeste de Florida, y que se presentó como traficante de drogas, no dudó en contactar con el 911 para reportar que le habían quitado 50 dólares y una bolsa de cocaína de su auto.

La llamada fue transferida a la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa que envió a una patrulla al lugar de los hechos.

Según el oficial que atendió el caso, cuando llegó al lugar donde estaba Blackmon había cocaína dentro del automóvil, así como parafernalia para el uso de drogas, pero ni rastro de los 50 dólares.



if @OCSOALERTS hadn't sent me this, I never would've believed it. self-described #cocaine dealer reports #theft his #drugs. 😮 @weartv pic.twitter.com/GxVot4XNWG

— Christopher Saul (@WEARSaul) July 17, 2017