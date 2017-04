Identificado un instructor del gimnasio como el autor del tiroteo en Coral Gables

Fuentes de Univision Noticias 23 confirmaron que Abeku Wilson, fisicoculturista de 33 años que se graduó de la Universidad de Miami y vivió en Kendall, fue quien abrió fuego el que fue su jefe y un compañero de trabajo. el sábado por la tarde antes de suicidarse.

Las víctimas fueron el gerente general del gimnasio, Janine Ackerman, de 35 años, y el entrenador Mario Hortis, ambos fueron trasladados al Ryder Trauma Center, según lo confirmó la policía.

Abeku Wilson durante el tiempo que se desempeñó como entrenador trabajó con el reconocido modelo y conductor de televisión Cristian de la Fuente. En el instagram de Wilson se muestra su amistad.



Wilson fue descrito como un chico agradable y tranquilo, que era fácilmente el entrenador más popular en Equinox.

Aquellos que lo conocían declararon a medios locales que el tiroteo fue personal y si él hubiera querido, pudo haber infligido mucho más daño en el gimnasio.



Witnesses identify Merrick Park shooter as 33 y/o Abeku Wilson from Kendall. He committed suicide after opening fire inside the Equinox gym pic.twitter.com/TEe66YvITy

— Joel Franco (@OfficialJoelF) April 8, 2017