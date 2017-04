'Caravana contra el miedo' llega a Los Ángeles con pregunta al Sheriff: ¿De qué lado estás?

LOS ÁNGELES, California.- Ocho personas fueron detenidas este lunes durante una protesta en contra del sheriff de Los Ángeles, Jim McDonnell, a quien acusan de colaborar con “la fuerza de deportación del presidente Donald Trump” en referencia a la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los manifestantes eran parte de la 'Caravana contra el miedo' que desde hace una semana inició un recorrido que planea cubrir los cuatro estados fronterizos.

Activistas proinmigrantes, líderes comunitarios y trabajadores sindicalizados que conforman la 'Caravana' criticaron a McDonnell por no apoyar la iniciativa SB-54 que convertiría a California en 'estado santuario'.



Los integrantes de la 'Caravana' se apostaron afuera del edificio Hall of Justice del centro de Los Ángeles para hacerle una pregunta la sheriff McDonnell: ¿De qué lado estás?

Una pancarta que sobrevolaba el lugar de la protesta le daba dos alternativas: California o Trump.

El sheriff McDonnell ha declarado que no está de acuerdo con la iniciativa de no colaborar en su totalidad con las autoridades de inmigración, porque considera que eso desataría redadas migratorias en las que serían arrestados indocumentados que no han cometido faltas graves.

Algunos de los manifestantes bloquearon una de las principales calles y al rehusarse a moverse fueron detenidos por la Policía de Los Ángeles.



La 'Caravana' sigue

La ‘Caravana contra el miedo’ completó de esta forma su octavo día de peregrinación en contra de las políticas migratorias del presidente Trump y en apoyo a la iniciativa de ley SB-54 para hacer de California un ‘estado santuario’.

El recorrido de este grupo continuará por Arizona, Nuevo México y Texas como un esfuerzo para tratar de convencer a legisladores federales y sumarse al rechazo de las políticas migratorias de la administración de Trump.

La ‘Caravana’ terminará el 1 de mayo con una marcha masiva en el centro de Los Ángeles.

El ambiente en la protesta:



Chanting & banging on drums. Then men dressed as wolves sometimes try to grab people as if trying to detain them. pic.twitter.com/IpHbvFghF6