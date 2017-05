Campo de golf de Donald Trump vuelve a ser blanco de la 'resistencia'

LOS ÁNGELES, California.- El campo de golf que el presidente Donald Trump tiene en el sur de California volvió a ser blanco de la resistencia en su contra cuando este fin de semana un grupo de manifestantes formó en el césped la palabra 'Resist!'.

Alrededor de 200 personas, integrantes del grupo 'Indivisible San Pedro', se reunió la mañana del sábado en el parque público que forma parte de las instalaciones del Trump National Golf Club de Rancho Palos Verdes, en el condado de Los Ángeles.



Se trató de un acto de protesta por las políticas del presidente Trump y para exigirle que revele sus declaraciones de impuestos además de demanda el nombramiento de un fiscal especial que investigue los vínculos de Rusia surante su campaña presidencial, expuso el grupo.

La resistencia contra Trump se ha organizado en el movimiento 'Indivisible' que forma grupos comunitarios para realizar manifestaciones y presionar a sus representantes en el Congreso de Estados Unidos para que se opongan a las políticas del presidente.

El mismo campo de golf propiedad de Trump ya había sido blanco de sus opositores cuando en marzo pasado un grupo identificado como Anonymous Environmental Activist Collective escribió la frase: “NO MORE TIGERS, NO MORE WOODS”, en referencia al nombre del golfista Tiger Woods para manifestar un mensaje de protección de la fauna y los recursos naturales (no más tigres, no más bosques).