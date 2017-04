Retiran la iniciativa 'Calexit' para independizar a California de EEUU _...

LOS ÁNGELES, California.- El representante del movimiento 'Calexit' solicitó este lunes el retiro de la iniciativa que promueve la independencia de California a través de un plebiscito que se proyectaba para el próximo año.

La iniciativa 'Calexit' presentada ante la Secretaría de Estado, entidad que organiza los procesos electorales, estaba en proceso de recolectar firmas a través de la campaña Yes California luego de que el 26 de enero fue autorizada.

La recolección de firmas debía sumar al menos 585,407 para que en la boleta electoral de noviembre pudiera aparecer la propuesta de realizar un referéndum de independencia para marzo de 2019.

Sin embargo, el vicepresidente de la campaña Yes California, Marcus Evans, quien en diciembre pasado sometió la iniciativa de manera oficial tras el triunfo de Donald Trump, solicitó su cancelación.





El retiro de la iniciativa 'Calexit' se presenta al mismo tiempo en que el presidente de la campaña Yes California, Louis Marinelli anunciara su salida del movimiento.

En una carta de despedida publicada este lunes, Marinelli dice que debido a la decepción, desilusión y frustración que siente por el gobierno de Estados Unidos ha decidido quedarse a vivir en Rusia.

“Como autor y arquitecto de la iniciativa 'Calexit', es justo, dada mi intención de buscar la residencia permanente en Rusia y no regresar a California en un futuro previsible, retirar esa petición y permitir una nueva, que no esté vinculada a mi y que sea redactada por otros”, escribió Marinelli.

Como segundo a bordo de la campaña, Marcus Evans anunció este mismo lunes que se unirá a California Freedom Coalition para que a través esa nueva organización la iniciativa sea presentada nuevamente.



Announcement: Yes California VP Marcus Ruiz Evans to join the new California Freedom Coalition to assist them in growth and development.