Un espantapájaros de Trump para decoración de Halloween en una escuela causa polémica

Según informaron varios medios, el proyecto de arte político del colectivo anarquista Indecline se llama 'El emperador no tiene bolas', (The Emperor Has No Balls, por su nombre original en inglés) y se ha inspirado en un cuento del escritor danés Hans Christian Andersen del siglo XIX 'El traje nuevo del emperador', que trata sobre un gobernante demasiado confiado en sí mismo. Foto: Spencer Platt/Getty Images | Univision

