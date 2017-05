Exdelincuentes de California encuentran segunda oportunidad al limpiar su récord criminal

LOS ÁNGELES, California.- Joseph Barela nació y creció en el Este de Los Ángeles, uno de los vecindarios más impactados por el crimen, las drogas y la violencia de las pandillas.

En medio ese ambiente de barrio y viviendo en un hogar complicado porque sus padres lidiaban con la adicción a las drogas, sería cuestión de tiempo para que se metiera en problemas, según el testimonio de Joseph.

En 1989, cuando tenía 24 años de edad, fue arrestado por primera vez al entrar a robar a una tienda y cuatro años después lo sorprendieron robando las llantas de un carro.

Durante los próximos años continuó sumando fechorías a su historia delictiva hasta que en 1999 fue detenido por posesión de artículos robados y resistirse al arresto, lo que le valió una sentencia de 8 años en prisión y 7 en libertad condicional (parole).



Cuando terminó de cumplir el castigo de la justicia, Joseph estaba por cumplir los 50 años de edad y no tenía un empleo estable que le permitiera enderezar su vida.

Era precisamente ese pasado criminal lo que impedía que consiguiera una forma de sustento, ya que en las entrevistas de empleo, cada vez que revisaban sus antecedentes, solía escuchar una frase que llevaba implícito el rechazo: “Nosotros te vamos a llamar”.

Pero la suerte le cambió en junio de 2015 al acudir a un evento de la organización Californians for Safety Justice en el que lo asesoraron y guiaron para que pudiera limpiar su récord criminal que ofrece la Proposición 47 que los votantes de California convirtieron en ley en noviembre de 2014.

Dos meses después Joseph consiguió empleo como conserje en San Pedro y dice estar confiado en conseguir una carrera profesional como terapeuta.



Clínica para limpiar récord criminal



La Proposición 47, que como ley se titula “The Safe Neighborhood and Schools Act” (Ley de comunidades y escuelas seguras), permite que algunos delitos no violentos –como la posesión simple de droga o el robo menor a $950 dólares– sean calificados como delitos menores (misdemeanors) y no delitos mayores (felonies).

Una clínica legal para asistir en ese proceso se llevará a cabo este sábado 13 de mayo en Huntington Park, donde los asistentes podrán revisar todo su récord criminal de manera gratuita mediante el sistema de registro de huellas digitales LiveScan.

Rigoberto Valdez, vicepresidente del sindicato UFCW Local 770 que es parte de los organizadores del evento, explicó una vez que se toman las huellas digitales en el sistema LiveScan, el proceso para obtener el listado de los delitos que la persona tiene registrados en todo el país puede tardar hasta 10 días.



Una vez que se obtiene el récord criminal, en un segundo taller a realizarse el 17 de junio la persona podrá recibir asesoría gratuita de abogados para limpiar los delitos que le permite la Proposición 47.

“Pero si la persona sólo tiene antecedentes en el condado de Los Ángeles, esos se encuentran de manera inmediata y son elegibles para borrar o reducir la categoría del delito el mismo día”, mencionó Valdez.

Los organizadores están pidiendo a los interesados llamar previamente por teléfono. En el evento también habrá oportunidad para hacer solicitudes de empleo.



Para tomar nota

Qué: Clínica para limpia de récord criminal

Clínica para limpia de récord criminal Cuándo: sábado 13 de mayo de 2017.

sábado 13 de mayo de 2017. Dónde: Centro de Trabajadores Ricardo F. Icaza

Centro de Trabajadores Ricardo F. Icaza Dirección: 5400 Pacific Blvd., Huntington Park, CA.

5400 Pacific Blvd., Huntington Park, CA. Requisitos: identificación con foto.

identificación con foto. Teléfono para registro previo: 213-446-0110.