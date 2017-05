Rescatan a más de 7,000 gallos de pelea en el mayor golpe a esta actividad ilícita en EEUU

LOS ÁNGELES, California.- El golpe más duro al ilícito negocio de las peleas de gallos en Estados Unidos ocurrió esta semana en un recóndito lugar de Los Ángeles, California, donde un centenar de agentes de la oficina del Sheriff recuperaron más de 7,000 aves que eran criadas específicamente para matarse unas a otras y llenarle los bolsillos a los apostadores.

El operativo de rescate de estas aves se realizó este lunes en un cañón en Val Verde, un área no incorporada en el norte del condado de Los Ángeles. En ese lugar eran criados más de 7,000 gallos de pelea y ahí mismo se realizaban los sangrientos combates rodeados de espectadores. El valor conjunto de estas aves oscila entre 350,000 dólares y 10.5 millones de dólares, según las autoridades.



“Este es el decomiso de gallos de pelea más grande en la historia de Estados Unidos”, afirmó el capitán Jeffrey Perry, quien coordinó la incursión de la oficina del Sheriff, en una conferencia realizada este martes en el cuartel de la agencia. “La mayoría son gallos típicamente usados en peleas”, enfatizó.



En la propiedad, ubicada en la cuadra 29000 de la calle Jackson, se decomisaron armas de fuego, drogas y artefactos utilizados en las peleas de gallos, como navajas, básculas, esteroides para acelerar el crecimiento de estas aves y ruedos. El Sheriff arrestó a “varias” personas (no se especificó la cantidad). Algunos trataron de huir por un barranco, pero agentes a caballo finalmente los detuvieron.

“Muchos de los detenidos son personas de bajo perfil, criadores; gente que se encargaba de alimentar y cuidar a los animales en el lugar”, señaló el capitán Perry.

El dueño de la propiedad, cuyo nombre no ha sido revelado, es sospechoso de liderar esta operación ilícita. Aún no ha sido arrestado. En California no solo se considera un delito organizar este tipo de actividades, sino ser un espectador. Estas peleas –tradicionales en algunos lugares de México- suelen ser imanes de crímenes: se apuesta mucho dinero, se consumen drogas y en algunas ocasiones han terminado con balaceras fatales.



Imágenes compartidas por el Sheriff muestran algunas de las jaulas donde eran colocados los gallos. Sus cuidadores les ponían agua y alimento dentro de tambos. Era una granja clandestina.



El Sheriff estima que el costo de un gallo de pelea va de los 50 a los 1,500 dólares.

Expertos en el cuidado de animales, que participaron en el operativo, encontraron varias aves que habrían sucumbido a las heridas en peleas recientes. “Se encontraron gallos muertos con heridas consistente con las peleas de gallos”, mencionó el capitán Perry.

Detectives especializados en “crímenes de sangre de animales”, en los cuales se incluyen las peleas de perros, investigaron durante un mes para desmantelar esta organización.

La misma propiedad fue el objetivo de una orden de cateo en 2007 en la cual se encontraron 2,700 gallos, según Eric Sakach, especialista de la organización Humane Society de EEUU.

“Las peleas de gallos involucran a dos gallos obligados a luchar hasta la muerte, a menudo con al menos uno o ambas aves muriendo de manera violenta y agonizante” expresó Sakach. “Este tipo de actividad también se asocia frecuentemente con otros delitos”, añadió.



El Sheriff indicó que estaba afinando detalles para realizar más arrestos.

La agencia pidió al público reportar este tipo de actividades. “Cualquier tipo de ‘deporte sangriento con animales’ es un crimen grave que no será tolerado en el condado de Los Ángeles”, dijo el capitán Perry.