LOS ÁNGELES, California.- Dos niños fallecieron durante un accidente de tres vehículos en la noche de este jueves cuando una patrulla del Departamento del Sheriff de Los Ángeles se vio involucrada en un choque con otros dos autos, que derivó en el atropellamiento de varias personas en Boyle Heights.

La colisión se registró a las 7:25 pm cerca de la intersección de la calle South Indiana y el bulevar Whittier, frente a una sucursal del banco Wells Fargo.

Un vehículo policial chocó contra otro auto cuando acudía a responder una llamada que reportaba disparos, impactando a dos niños, de 7 y 9 años, quienes iban caminando con su mamá.

Uno de ellos murió en la escena y el otro en el hospital. La madre se encuentra en estado crítico.





El segundo auto involucrado en el accidente golpeó a un tercer carro, lo que provocó el atropellamiento de más personas. Un total de ocho heridos fueros trasladados a hospitales locales, incluyendo dos agentes de policia.

Los conductores de los otros dos vehículos permanecieron en la escena y no sufrieron heridas.



.@EastLALASD Sheriff's deputy involved in traffic collision resulting in pedestrian fatality near Indiana St/Whittier Blvd, #ELA. Investigation being handled by @LAPDHQ