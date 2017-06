Al menos dos heridos al estrellarse avioneta en la transitada autopista 405 en California

LOS ÁNGELES, California. - Una avioneta se accidentó en la mañana de este viernes sobre la transitada autopista 405 del sur de California, cerca del aeropuerto John Wayne.

Las autoridades están investigando el incidente ocurrido poco después de las 10:00 am (hora local) y todavía se desconoce qué lo provocó o cuántas personas iban a bordo de la nave.

De acuerdo con medios locales, la avioneta modelo Cessna 310, pudo haber sufrido complicaciones cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto John Wayne, situado en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange.

Agentes del orden, equipos de paramédicos y bomberos respondieron a la escena del accidente, pero aún no ha sido dado a conocer un saldo oficial de posibles heridos o fallecidos.

Un reportaje de cadena ABC7 indica que dos personas, posiblemente un matrimonio, viajaban a bordo de la aeronave. Sin embargo, ese dato no ha sido verificado por autoridades locales.

Según los datos preliminares, al menos dos individuos sostuvieron lesiones críticas y “múltiples personas” fueron transportadas al centro médico OC Global.

Por el momento no han reportado fatalidades debido al accidente.

Testigos en la escena del accidente han compartido imágenes y videos del suceso en redes sociales.



#planecrash #orangecounty #johnwayneairport looks like they got out okay... this is approximately 1 min after. Appears everyone evacuated. pic.twitter.com/HqUu2sGr1O