Natalia Lafourcade y Gustavo Dudamel llenaron de ‘Musas’ el ‘Walt Disney Concert Hall’

Amigos, algo que he aprendido últimamente es que la solidaridad está en muchos lugares, en acciones grandes y pequeñas y que todo, por simple que sea, suma, cuando se trata de ayudar a los demás. Mi trinchera es la música y la amistad y desde ella, me he atrevido a convocar a algunos talentosos amigos para este concierto al que invitamos a todos ustedes. Será en el House of Blues de Anaheim, California, en USA el próximo 14 de noviembre. Conseguimos que algunos empresarios nos ayuden con la producción y todo lo que se gane de las entradas será destinado a apoyar el inicio de la reconstrucción del lugar de algunas familias y músicos dedicados al Son Jarocho en Jáltipan, Veracruz. Es el hogar de Los Cojolites, ¿los recuerdan? Es el principio de un gran proyecto, pues tendremos un GoFundMe a través del cuál podremos seguir apoyando la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho pero no sólo de un espacio físico lleno de documentos y hogar de personas, si no de un espacio donde se guardan saberes y tradiciones, que sigue funcionando en las banquetas. El concierto será maravilloso, Mon Laferte, Carlos Rivera, Gaby Moreno, Flor de Toloache, Augusto Bracho, entre otros amigos que se seguirán uniendo estaremos compartiendo está pequeña causa a través de nuestra música. Los boletos estarán a la venta desde mañana a las 10:00 am y les haremos llegar el Link para donar pronto. También les iremos contando en mis redes sociales de cada paso que se dé. Estoy muy emocionada de iniciar con esto, de poder finalmente hacer algo concreto, en lo que realmente creo, para ayudar. Los invito de todo corazón. ❤❤❤❤❤ #UnCantoPorMexico #LosCojolites #CentroDelSonJarocho #FuerzaMexico

A post shared by Natalia Lafourcade (@natalialafourcade) on Oct 13, 2017 at 11:01am PDT