"Yo jamás podría olvidarte": el desgarrador adiós de Carlos Rivera a su primer amor, Hiromi Hayakawa

Con el corazón partido, el cantante mexicano Carlos Rivera escribió un último mensaje a "su primer amor", la actriz y cantante Hiromi Hayakawa, quien falleció este miércoles, a los 34 años, mientras daba a luz a su bebé Julieta, que tampoco sobrevivió.

Rivera conoció a Hiromi cuando ambos formaron parte de la competencia La Academia, en la tercera generación (2004), donde él ganó con el 80 por ciento de los votos. "Inolvidable aquel día que entraste al foro de los Estudios Churubusco; apenas ensayábamos para lo que sería nuestro primer concierto de La Academia, te habían cortado tu cabello largo hasta los hombros. Eras como una muñequita. Mi corazón aún adolescente se congeló por tu belleza única. Después descubríria también la belleza de tu alma", reveló en Facebook.



Hiromi Hayakawa se fue antes de tiempo: recordamos los momentos más tiernos de su embarazo Hiromi Hayakawa nació en Fukuoka, Japón, el 19 de octubre de 1982. Foto: Instagram Hiromi | Univision 0 Compartir Cuando tenía dos años su familia regresó a México, estableciéndose en el estado de Coahuila. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Hiromi fue integrante del reality show 'La Academia' en su tercera edición, misma que fue transmitida en 2004. Foto: Twitter @LasNoticiasLag | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hiromi prestó su voz para varias producciones animadas infantiles, como 'My Little Pony', 'La increíble historia del Niño de Piedra' y 'Monster High'. Foto: Instagram Hiromi | Univision 0 Compartir De acuerdo con información de la revista TvNotas, en enero de 2017, Hiromi se casó con Fernando Santana. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Ambos se conocieron en un evento de una marcha gay hace más de nueve años. Foto: Instagram Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2016, Fernando asistió a ver la obra 'Mentiras' donde participaba Hiromi, ahí se reencontraron, empezaron a salir y se hicieron novios. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir En una entrevista realizada por la revista TvNotas, Hiromi mencionó que ella y su esposo tenían diversos planes que los llevaron a consolidarse como pareja, entre ellos tener un negocio juntos, un salón de fiestas infantiles, y tenían en mente instalar varias sucursales. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Además, en esa misma entrevista, Hiromi mencionó que su pareja le entregó el anillo de compromiso el día de su cumpleaños, el 19 de octubre de 2016. "Me lo dio en una fiesta sorpresa con todos mis amigos de testigos", declaró a la revista. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cantante también habría declarado que aprovecharon que sus padres venían de Torreón, Coahuila, a Ciudad de México, en el mes de enero para casarse . Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Además, uno de los planes inmediatos tanto de Hiromi como de su esposo Fernando Santana, era tener hijos pronto, motivo por el que no esperaron para 'embarazarse' poco después de la boda. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir "Ese mismo mes ya estaba embarazada, pensé que iba a tardar más, pero afortunadamente fue muy rápido. Tengo 34 años, estoy en la rayita", declaró a la revista TvNotas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cantante habría señalado que ella y su esposo creían que sería niño, pero el médico les confirmó que se trataba de una niña. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Su última participación arriba de un escenario fue en la obra 'Mentiras, el musical' en la Ciudad de México el 4 de agosto de este año. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir A través de Twitter, Hiromi compartió esta imagen donde sus fans y amigos la llenaron de detalles en su última participación en la obra 'Mentiras, el musical', para continuar con su avanzado embarazo. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hiromi se embarazó a principios de 2017, la llegada de su bebé estaba programada para el mes de octubre. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir "Una idea de por qué en el último ultrasonido el doc dijo: 'éste es el cachete, ésta la boca, aquí está el cachete, aquí la nariz y el cachete otra vez'. Julietita va a ser un cachete como yo". Foto: Instagram Hiromi | Univision 0 Compartir Hiromi fantaseaba desde ya con los regalos que recibía para Julieta, su hija: "Me los quiero poner yo. ¿Me los prestará?". Foto: Instagram Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí vemos a Hiromi cargando a su hermana, Kaori, cuando nació. Desde pequeña, tenía el instinto de madre vivo: "Yo conociendo a @kaobonita recién nacida". Foto: Instagram Hiromi | Univision 0 Compartir La cantate reveló en sus redes sociales que ella y Fernando, su esposo, estaban a la espera de una niña, a quien llamarían Julieta. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir El parto de la hija de Hiromi se adelantó y, de acuerdo con información de Grupo Radio Fórmula, la noche del 26 de septiembre la cantante ingresó al hospital. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hiromi presentó una hemorragia en el hígado que primero causó la muerte de su bebé Julieta y luego la de ella. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir A través de su cuenta oficial en Twitter la obra musical 'Mentiras, el musical' compartió esta publicación para despedir a la cantante y actriz. Foto: Twitter @mentirasmexico | Univision 0 Compartir

Con mucho respeto, sobre todo por la tragedia y el dolor del viudo de Hiromi, Fernando Santana, el intérprete de 'Lo digo' también dejó al descubierto que ella fue "la culpable de que me enamorara del teatro musical. Tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella imprescindible de la escena teatral mexicana".

Por motivos que solo ellos conocen, hacía "muchos años" que Carlos Rivera y Hiromi no tenían contacto. Sin embargo, el también actor, de 31 años, le escribió: "Fuiste muy importante en mi vida. Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte... Y como dice la canción que te escribí por aquellos tiempos, 'en recuerdos dejaré todo lo nuestro'...”



El mundo del entrenimiento se estremeció este miércoles, poco después del mediodía, cuando se confirmó que Hiromi Hayakawa había fallecido por complicaciones en su embarazo. La bebé que ya había presentado a sus seguidores en las redes sociales, Julieta, tampoco sobrevivió al proceso de parto.