Una ex reina de belleza dará vida a la asesinada Mónica Spear en la película sobre su vida

Quiero agradecer a Dios por colocar en mi camino, oportunidades maravillosas y a personas llenas de luz como el sr @ggomezysea. El tener la gran responsabilidad de interpretar a una mujer tan sublime y real! No es tarea fácil, porque quizá se puede físicamente alcanzar ciertos parecidos con sus rasgos pero imposible copiar a un corazón tan puro y apasionado como lo fue el de @monicaspear Hoy con humildad quiero asumir el reto de ser la mujer que ha dejado a todo un país con la tristeza eterna de una partida inesperada y con la alegría agridulce de saber que ella vive en cada uno de nosotros! A todo el equipo de producción de @monica_lapelicula mil gracias a mi manager y amiga @scottlorena (mía nada más) jaja y a todos uds que me han apoyado desde el comienzo de esta historia que ahora es que está por empezar!! Les dejo parte de lo que ha sido mis primeras pruebas de #monicaentreelcieloylatierra ❤️

