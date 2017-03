Una carta del ex de Sofía Vergara revela que él no soportaba que ella hablara en español

En el 2014, poco antes de que su relación con la actriz colombiana Sofía Vergara llegara a su final, el empresario Nick Loeb le escribió una extensa carta con la cual pretendía arreglar toda situación, sugiriendo entre otras cosas, que la artista no hablara español.

El texto salió a la luz el pasado 21 de marzo como parte de las evidencias presentadas por Loeb en los tribunales de Louisiana dentro del pleito que mantiene con la intérprete de Gloria en 'Modern Family' sobre el futuro de dos embriones que fertilizaron cuando fueron pareja, que en este caso han sido identificados como Emma e Isabella.

"Lo que no me gusta y no aguantaré más es el español. No, no me gusta salir contigo cuando hablas en español, estemos con otras personas en la mesa o solo nosotros. Prefiero salir solo. Y, para alguien que le importa tanto lo que otras personas piensen, me sorprende que te sientas bien con eso. No sólo es rudo e irrespetuoso, demuestra falta de clase", escribió Loeb a la actriz colombiana.



Extracto de la extensa carta que le envió Nick Loeb a Sofía Vergara, en mayo del 2014, y que incluyó como evidencia en una declaración jurada que sometió la semana pasada al tribunal en Louisiana. Nick Loeb / "Exhibit B"

En su carta, de 23 párrafos y cuatro páginas de extensión, el empresario especificó que así como él no podía ir a clubes de 'striptease', porque a ella no le gustaba, tampoco la colombiana podría seguir hablando y haciendo bromas en español, si quería que la relación amorosa prosperara.

"Que me regañes, avergüences y me humilles frente a otras personas cuando te digo que dejes de hacerlo (hablar español) no volverá a ocurrir... Jamás debí permitir que esto llegara tan lejos. No está bien; si vuelves a hacerlo, me levantaré de la mesa y me iré (...) Si tú no respetas mis límites, ¿por qué tendría que respetar los tuyos?", consignó en la misiva.



El empresario adjuntó esta carta como la "evidencia B" de la declaración jurada de 14 páginas que sometió el pasado martes ante el tribunal de distrito de la región Este, en Louisiana. Se trata de su respuesta a la petición de los abogados de Sofía Vergara para que el caso sea visto en otro estado.

Loeb insiste en que, por sus valores religiosos y morales, los dos embriones que fertilizó junto a Vergara el 26 de noviembre de 2013, tienen derecho a vivir y bajo juramento asegura que está capacitado para mantenerlas y cubrir sus necesidades de salud y educación. Afirma además que ya estableció un fondo que garantizaría la educación universitaria de las niñas.

Sin embargo, Sofía Vergara no está de acuerdo con que estos embriones sean implantados en un vientre subrogado, pues desde el principio en los documentos sobre la fertilización, estableció que en caso de que uno de los dos miembros de la pareja faltara, los embriones serían descongelados. Aunque ambos viven, al no estar en pareja, la actriz colombiana no desea que se complete el procedimiento con Isabella y Emma.



