Silvia Pinal prefiere desconocer detalles de su bioserie: "Pero si algo no me gusta, lo tendrán que cambiar"

Silvia Pinal declaró en exclusiva a Univision Entretenimiento que se ha mantenido al margen de toda la planeación y grabación de su bioserie llamada 'Silvia Pinal... frente a ti', que produce Carla Estrada, como estrategia, ya que en caso de que el proyecto televisivo protagonizado por Itatí Cantoral no llegue a funcionar, ella puede decir que no le gustó: “Mejor que no me tomen en cuenta, yo no quiero esa responsabilidad, mejor prefiero estar sola y el día que yo diga 'esto no me gusta' a ver qué hace, porque eso todavía puedo”.

Las grabaciones de la serie arrancaron el 21 de noviembre en foro, y fue ahí donde Pinal confesó que no ha leído los capítulos, sino solo un resumen de lo que se tratará: “Solo me mandaron un script y está medio apegado a lo que fue mi vida, pero bueno, esperemos que sea del agrado del público y yo creo que sí”.



La bioserie 'Silvia Pinal frente a ti' inició grabaciones La bioserie 'Silvia Pinal frente a ti' inició grabaciones en una casa de la Ciudad de México, el polémico proyecto a cargo de Carla Estrada por fin es una realidad. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir La productora confesó a los medios de comunicación estar muy emocionada con esta nueva aventura que constará de 21 capítulos con duración de una hora. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Mónica Miguel y Carla serán las directoras de escena de esta historia que relatará cómo fue el camino que Silvia Pinal tuvo que recorrer para convertirse en la exitosa mujer que es. Foto: Instagram @silviabioserie | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fátima Torre, María de la Fuente, Nicole Vale y Mía Rubín son las actrices que grabaron las primeras escenas del proyecto. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Mía Rubín interpretará a la diva del cine en su infancia y pre adolescencia. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Mía tiene tiene 12 años y ha participado en importantes proyectos en televisión, cine y teatro como su protagónico en el musical 'Anita la huerfanita'. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nicole Vale es otra de las actrices que la interpretarán, ella contará la historia que va desde los 14 a los 25 años. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Nicole confesó que antes de pertenecer a este proyecto no había visto las películas de Silvia, pero ahora quedó enamorada de la manera en que se hacía cine en esa época. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Arturo Peniche interpretará a uno de los pilares de la primera actriz, él será 'Don Luis Pinal', el hombre que la crió como su hija. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El galán de telenovelas reveló que no hay mucha información de este personaje, lo que le permitió crearlo con la ayuda de sus directoras de escena. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir María de la Fuente también será otro de los personajes que fueron fundamentales en la vida de Silvia Pinal, ella interpretará a 'Merilú', la madre de la actriz. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Hace poco vimos a María como la 'Teniente Mónica Ortega' en la serie 'La Piloto', pero en esta ocasión interpretará un personae completamente diferente. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A pesar de tener pocas semanas de haberse convertido en mamá, Fátima Torre también será parte del elenco de la bioserie. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Ella se convertirá en la 'Tía Concha', quien es una de las personas que apoyó a SIlvia con sus inquietudes artísticas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Esta serie se grabará en locaciones de la Ciudad de México y Acapulco, en lugares que marcaron la vida de Silvia Pinal. Foto: Instagram @mariadelaf | Univision 0 Compartir



Por su parte la productora Carla Estrada aseguró que ha invitado a la primera actriz a involucrarse en el proyecto de televisión sobre su vida: “La señora ha sido muy respetuosa en ese sentido, porque yo la invité, 'vente a ver el elenco, vente a ver casting' y me dijo 'no, Carla, tú decides, yo estoy contenta con tus decisiones' y la verdad me sorprende”, dijo la productora. “Ella tiene los libretos y los ha leído, no es una sorpresa al aire”.

Silvia sólo espera que su bioserie sea un buen producto y de interés para el público: “Espero que hagan la serie como debe ser, ojalá que salga buena porque yo no me he metido en nada, y ni siquiera me han pedido que me meta”, aunque se rumora que tendrá una participación especial.



Silvia Pinal, una leyenda viviente del cine, teatro y televisión Después de 6 años de no participar en una telenovela, Silvia Pinal regresa en 'Mi marido tiene familia', historia que podrás disfrutar a partir del 21 de agosto a las 9PM/8C por Univision. Foto: Televisa 0 Compartir Ella se convertirá en 'Imelda', la matriarca de la familia Córcega Gómez, una mujer de apariencia dura, pero debajo de esa coraza existe un gran corazón que sufre por la pédida de su nieto 'Juan Pablo'. Foto: Televisa 0 Compartir Silvia Pinal es una actriz excepcional, en su carrera ha hecho prácticamente todo lo que se ha propuesto y gracias a su talento se ha desempeñado como actriz, directora y productora de grandes proyectos. Conoce un poco más de una de las divas de la actuación. es una actriz excepcional, en su carrera ha hecho prácticamente todo lo que se ha propuesto y gracias a su talento se ha desempeñado como actriz, directora y productora de grandes proyectos. Conoce un poco más de una de las divas de la actuación. Foto: Twitter 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Silvia Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, México. Hija de Luis G. Pinal Blanco, un rígido militar, la actriz pasó su niñez en constante cambio de residencia hasta que cumplió 13 años y finalmente se instaló en la Ciudad de México. nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, México. Hija de Luis G. Pinal Blanco, un rígido militar, la actriz pasó su niñez en constante cambio de residencia hasta que cumplió 13 años y finalmente se instaló en la Ciudad de México. Foto: Mezcalent 0 Compartir Silvia Pinal superaría cualquier obstáculo. Supo que quería ser actriz cuando era una niña pero su padre ni de cerca se mostró entusiasmado con esta idea así que le exigió que estudiara otra cosa y le advirtió que, hasta que no le entregara un título, no tendría permiso para dedicarse a la actuación. Don Luis no contemplaba que el tesón desuperaría cualquier obstáculo. Foto: Mezcalent 0 Compartir Se graduó como taquimecanógrafa y de inmediato comenzó a estudiar canto, danza y actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Su primer trabajo fue en una farmaceútica como secretaria pero, por su vivacidad, la cambiaron al departamento de publicidad. Fue así como tuvo su primera oportunidad en la radio y debutó como actriz en la 'XEQ' con el programa 'Cinco pesos la dejada', donde participaba en divertidas cápsulas junto a Luis Manuel Pelayo y Carlota Solares. Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en , obra del dramaturgo español Alejandro Casona, bajo la dirección de Rafael Banquells. Más tarde, Banquells se convertiría en su esposo y padre de su primera hija, Sylvia Pasquel. No tardó en obtener su primera oportunidad en cine con la película 'Bamba' (1948) y desde ese momento se le abrieron las puertas en el séptimo arte. Su incursión en teatro lo hizo en 'Nuestra Natacha'obra del dramaturgo español Alejandro Casona, bajo la dirección de Rafael Banquells. Más tarde, Banquells se convertiría en su esposo y padre de su primera hija,. No tardó en obtener su primera oportunidad en cine con la película 'Bamba' (1948)y desde ese momento se le abrieron las puertas en el séptimo arte. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Silvia comenzó a trabajar con grandes estrellas del cine. En 'Puerta, joven' (1949) trabajó junto al inolvidable cómico Mario Moreno 'Cantinflas' y tuvo tan buena amistad con él que consiguió que fuera su padrino de bodas, "fue muy generoso conmigo, fue mi padrino de bodas y me hizo un regalo en efectivo que me ayudó a comprar mi cama, mesa y sillas" dijo la actriz en entrevista para el programa 'TAP' del 'Canal Once'. comenzó a trabajar con grandes estrellas del cine. En 'Puerta, joven' (1949) trabajó junto al inolvidable cómicoy tuvo tan buena amistad con él que consiguió que fuera su padrino de bodas, "fue muy generoso conmigo, fue mi padrino de bodas y me hizo un regalo en efectivo que me ayudó a comprar mi cama, mesa y sillas" dijo la actriz en entrevista para el programa 'TAP' del 'Canal Once'. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Otra gran experiencia vivió la primera actriz cuando hizo mancuerna con Germán Valdés 'Tin Tan' en las películas 'El rey del barrio' (1949) y 'La marca del Zorrillo' (1950). Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz también actuó junto a Pedro Infante en cuatro películas: 'La mujer que yo perdí' (1949), 'Un rincón cerca del cielo' (1952), 'Ahora soy rico' (1952) y 'El inocente' (1955). Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Tiene gratos recuerdos del actor y cantante, "nos hicimos amigos, yo tuve mucho gusto de conocerlo, de tratarlo, era muy educado, muy lindo y sobre todo, era un actor sensacional", dijo la actriz para la agencia 'Notimex' Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Después de hacer personajes de niña buena o de mujer sensual y simpática, su carrera en el cine dio un giro cuando dio vida a una mujer 'devora hombres' en 'Un extraño en la escalera', película en donde trabajó junto a Arturo de Córdova y filmó en Cuba bajo la dirección de Tulio Demicheli. Esta película le dio fama internacional y la llevó al 'Festival Internacional de cine en Cannes'. Foto: Twitter 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Silvia Pinal era admiradora del afamado director de cine Luis Buñuel y, aprovechando que su esposo Gustavo Alatriste (quien aparece en la imagen) era productor, fue a buscarlo para que trabajaran juntos. era admiradora del afamado director de cine Luis Buñuel y, aprovechando que su esposo Gustavo Alatriste (quien aparece en la imagen) era productor, fue a buscarlo para que trabajaran juntos. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir con gran éxito. Con este filme Silvia se ganó la 'Palma de Oro' por mejor película en el Festival de Cannes. Su sueño se cumplió y protagonizó la película 'Viridiana' (1961)con gran éxitoCon este filmese ganó la 'Palma de Oro' por mejor película en el Festival de Cannes. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Posteriormente volvieron a trabajar juntos en 'El ángel exterminador' (1961) y 'Simón del desierto' (1962) Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En los años ochenta y principios de los noventa participó en películas como 'El canto de la cigarra' (1980), 'Pubis angelical' (1982) y 'Modelo antiguo' (1991) donde actuó junto a Alonso Echánove y Raúl Araiza. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir trabajó con su hija Viridiana Alatriste, quien perdió la vida en un accidente automóvilistico a los 19 años en la Ciudad de México. Debido a este terrible acontecimiento su participación quedó inconclusa. En las telenovelas participó en exitosas historias como 'Mañana es primavera' (1982), donde, quien perdió la vida en un accidente automóvilistico a los 19 años en la Ciudad de México. Debido a este terrible acontecimiento su participación quedó inconclusa. Foto: Televisa 0 Compartir (2007) han sido otras de sus telenovelas. 'Eclipse' (1982), 'Lazos de amor' (1995), 'El privilegio de amar' (1998), 'Aventuras en el tiempo' (2001) y 'Amor sin maquillaje'(2007) han sido otras de sus telenovelas. Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Carita de Ángel', ocupando el lugar de Libertad Lamarque, quien falleció y no pudo terminar el proyecto. En el 2000 participó en, ocupando el lugar de Libertad Lamarque, quien falleció y no pudo terminar el proyecto. Foto: Televisa 0 Compartir Además la primera actriz fue parte del exitoso melodrama 'Fuego en la sangre' (2008), Don Joaquín Cordero fue su pareja en la historia. Foto: Televisa 0 Compartir Silvia compartió créditos con Lucero, Julio Alemán y Eric del Castillo en 'Soy tu dueña'. Dos años más tarde, en el 2010,compartió créditos con Lucero, Julio Alemán y Eric del Castillo en 'Soy tu dueña'. Foto: Televisa 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Mi marido tiene familia'. En el 2011 tuvo su último acercamiento con las telenovelas con una participación especial en 'Una familia con suerte', donde su hija Alejandra Guzmán también grabó algunas escenas. En el 2017 regresa en Foto: Televisa 0 Compartir Pero sin duda su trabajo más recordado en la televisión fue su programa 'Mujer... Casos de la vida real', que comenzó en 1988 y duró 20 años al aire en México y varios países de Latinoamérica. Foto: Televisa 0 Compartir Silvia Pinal tuvo cuatro matrimonios, con los que procreó tres hijas (Sylvia, Viridiana y Alejandra) y un hijo (Enrique). Sus esposos fueron Rafael Banquells, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y Tulio Hernández Gómez. También tuvo un romance con el propietario de Televisa Emilio Azcárraga Milmo. tuvo cuatro matrimonios, con los que procreó tres hijas (Sylvia, Viridiana y Alejandra) y un hijo (Enrique). Sus esposos fueron Rafael Banquells, Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán y Tulio Hernández Gómez. También tuvo un romance con el propietario de Televisa Emilio Azcárraga Milmo. Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras su matrimonio con el Gobernador de Tlaxcala Tulio Hernández, se convirtió en la primera dama del estado, fue ahí que se interesó en el mundo de la política. Fue diputada federal, senadora por parte de PRI. Además fue Presidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes de México. Foto: Mezcalent 0 Compartir Silvia ha dejado un gran legado en la televisión, pues dejó huella en las telenovelas y en los programas unitarios. ha dejado un gran legado en la televisión, pues dejó huella en las telenovelas y en los programas unitarios. Foto: Mezcalent 0 Compartir Ha sido el ejemplo a seguir de varias actrices, entre ellas Ana Patricia Rojo e Itatí Cantoral. Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sylvia Pasquel también ha seguido sus pasos en la actuación. Su hijatambién ha seguido sus pasos en la actuación. Foto: Mezcalent 0 Compartir Es la matriarca de la Dinastía Pinal, todos sus hijos son parte del mundo de la farándula, sus nietas y bisnietas también se unen a este listado. Foto: Mezcalent 0 Compartir En el 2015 presentó su libro autobiográfico 'Esta soy yo', donde cuenta cientos de vivencias que la marcaron a lo largo de sus 85 años. Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Silvia Pinal es una de las actrices más completas y todo un ícono. No cabe duda quees una de las actrices más completas y todo un ícono. Foto: Mezcalent 0 Compartir



Itatí Cantoral, Gabriel Soto, Ernesto D'Alessio, Danna Paola y María de la Fuente, entre otros, son los actores que componen el elenco de esta serie que se espera estrene en abril de 2018.

