La foto de Kim Kardashian homenajeando a las víctimas de Manchester que enfureció a las redes sociales

La celebridad y empresaria Kim Kardashian alzó una polémica en redes sociales por publicar una foto con un mensaje en solidaridad a las víctimas del atentado que ocurrió en un concierto de Ariana Grande en Manchester.

"Los conciertos deberían ser un lugar para relajarse y divertirse. Es aterrador no sentirse seguro en este mundo. Te quiero @arianagrande" escribió Kim Kardashian al lado de una foto en la que aparece con una de sus hermanas y con la intérprete de 'Dangerous Women' en un evento.



People really made Kim Kardashian delete this tweet because they didn't like that she included a photo of herself. Y'all are annoying pic.twitter.com/rhYisAgM4X — la bella vita (@drugproblem) 23 de mayo de 2017

Muchos usuarios calificaron a la fotografía como inapropiada e insensible para el momento.

"Es una tragedia literal y todos estamos rezando, pero en serio Kim acabas de publicar una foto tuya con Ariana con caras felices. ¿Así es cómo expresas tu tristeza? Lo siento mucho por ti", escribió un usuario a la celebridad.

"Borra esto" exigió otro, reclamando a la también empresaria que el momento era sobre Ariana y sobre Manchester, no sobre ella y su reality show.



@KimKardashian @selenazrythm @ArianaGrande KKW this is not KUWTK,deleate this.its about Ari and Manchester,not you and kenny,and do not film this is the next episode. — 4thCarterKnowlesKid. (@zaddy_bee) 23 de mayo de 2017

Después de las críticas, la protagonista del programa 'Keeping Up with the Kardashians' borró la publicación de sus redes sociales, donde todavía pueden leerse otros dos mensajes, sin imágenes, en referencia a las vidas perdidas en este incidente.



I'm praying for everyone in Manchester. This is truly so senseless & heart breaking. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 23 de mayo de 2017

Ve también: