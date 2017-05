Maribel Guardia se convierte en abuela

Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y el difunto cantante Joan Sebastian, se convirtió en papá la noche del martes 2 de mayo, en Monterrey. “[El bebé] Nació por césarea la noche de ayer, como a las nueve de la noche”, dijo Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y manager de Julián, en exclusiva para Univisión Entretenmiento.

El pequeño, llamado José Julián, nació el día del cumpleaños de su padre. “Todos están muy contentos con el nacimiento del niño, que pesó 2.800 [kilos] y algo”, dijo Chacón.

Maribel Guardia estuvo en Monterrey, al lado su hijo y su nuera, para recibir a su primer nieto. Sin embargo, la actriz de 58 años ya regresó a la Ciudad de México para seguir con sus compromisos de trabajo.



Así ha sido la transformación de Maribel Guardia a través de los años Maribel Guardia inició su carrera como modelo al participar en el certamen de Miss Costa Rica en 1978 cuando apenas tenía 19 años. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En dicho certamen, Maribel logró obtener el título de Miss Costa Rica y así representar a su país en Miss Universo en 1978. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En este evento, Maribel ganó el título de Miss fotogénica, premio otorgado por la prensa internacional y mexicana que se reunió en el certamen con sede en Acapulco, Guerrero, México. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras su participación en Miss Universo, la empresa Televisa le ofreció a Maribel una beca para estudiar actuación, canto y baila en la entonces Academia de Sergio Bustamante. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Tras concluir sus estudios de actuación, no logró incursionar en televisión, pero sí en teatro con la obra "Los Caballeros de la Mesa Redonda" en 1980. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 1981, Maribel logró incursionar en el cine con la película denominada "Como México no hay dos". Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Entonces, la carrera de esta bella costarricense naturalizada mexicana fue en ascenso en la pantalla grande. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 1985 obtuvo "La Diosa de Plata" como Mejor Actriz Protagónica de México en la película "Terror y encajes negros", dirigida por Luis Alcoriza. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Este éxito volvió a llamar la atención de la empresa Televisa, quien la contrató como artista exclusiva para protagonizar varias telenovelas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La primera de estas telenovelas fue "Seducción" en 1986, y a la que le siguieron varias más, incluso, producciones dirigidas al público infantil. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 1995, Maribel dio a luz a su hijo José Julián. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Este pequeño fue producto de la relación que sostuvo con el cantautor, Joan Sebastian, con quien estuvo casada. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1996 se separó de Joan Sebastian mientras ambos protagonizaban la telenovela "Tú y yo". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En 1998 Maribel grabó el tema "Enseñaste el cobre" con el grupo Los Rieleros Del Norte, tema incluído en el disco "La Moraleja", donde Maribel aparece en la portada al lado de los integrantes de dicha agrupación. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Entonces, Maribel incursionó en la industria musical con diversos géneros, siendo el principal el de música grupera. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2009 la bella y talentosa Maribel interpretó el personaje de "Elena Tejero" en la obra "Aventurera" producida por la también actriz, Carmen Salinas. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2010 Maribel participó en la telenovela "Niña de mi corazón", bajo la producción de Pedro Damián. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Y en 2011 tuvo una participación especial en la telenovela "Una familia con suerte" que estuvo bajo la producción de Juan Osorio. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además, la guapa y talentosa Maribel también ha incursionado como conductora en diversos programas de la televisión mexicana. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir En 2016 ella también fue reconocida por su larga trayectoria artística por parte de la Asociación de Charros de México. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Tal parece que a Maribel Guardia le han sentado bastante bien los años. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tanto que a sus casi 58 años, ¡Maribel luce tremendo cuerpazo! Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Así de guapa es como la podemos ver a través de sus redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir No cabe duda que Maribel ha tenido un cambio radical con el paso de los años, siempre luciendo más bella y radiante. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

Julián Figueroa sólo estará hoy con el bebé, pues regresará a trabajar el jueves. “Tenemos fechas vendidas y no podemos parar. Mañana se presenta en Chiapas, el viernes en San Diego y el domingo en Califoirnia y tenemos tres meses cerrados. No podemos cancelar, si no, nos pasa como a Luis Miguel y lo meten a la cárcel”, bromeó Chacón.

Aedmás, el padrastro de Julián negó los rumores de que presentarán al pequeño José Julián en una revista mexicana. “No hay ningún plan, te digo la verdad, depende de ella. Yo no puedo decidir. Por Maribel y Julián no hay ningún problema, pero ella no es famosa ni trabajo con ella”, concluyó.

