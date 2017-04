María Marín revela cómo el cáncer la enfrentó a sus peores miedos

La motivadora María Marín sabía que mucha gente estaba orando por ella y enviándole buenas energías, pero horas antes de someterse a la primera cirugía para extirpar los tres tumores cancerosos que tenía en su seno izquierdo, se dio cuenta de que no había tomado el tiempo para "dejarle a Dios, este problema en sus manos".

En entrevista con Carlos Quintero, de Uforia Music, la conductora de 'María Marín Live' repasó lo que ha sido el proceso después de que recibió el diagnóstico "positivo" de cáncer de mama, una enfermedad que conocía desde su infancia pues le arrebató a su madre, cuando apenas tenía nueve años.



Con esa memoria a flor de piel, admitió que sintió "terror" antes de someterse a la primera cirugía, el pasado 17 de febrero, en Nueva York. La madrugada antes, relató, agarró el corazón dentro del cual guarda las cenizas de su abuela e invocó ayuda divina, más la duda la asaltaba. "¿Y qué tal si yo le dejo en las manos esto a Dios y Dios tiene otros planes para mi? Uno nunca sabe cuál es el plan de Dios. ¿Qué tal si Dios lo que quiere es que yo pase por una prueba más grande, que tal si Dios lo quiere es que yo no lo sobreviva para enseñarle algo a otras personas? Me dio terror dejarlo en las manos de Dios", confesó.



María Marín comparte a corazón abierto su lucha contra el cáncer El pasado 1 de marzo, María Marín llegó a Despierta América para compartir la lucha que está enfrentando contra el cáncer de seno. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Acompañada de su amigo y médico, el Dr. Juan Rivera, María abrió su corazón y narró lo difícil que fue enfrentar esta noticia. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Motivada y llena de fe, María agradeció las muestras de cariño de su familia, amigos y seguidores que la acompañan en su lucha. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Respaldada por el gran amor de su pareja, quien llegó a sorprenderla, María se dijo dispuesta a todo por vencer esta enfermedad. Foto: Despierta América | Univision 0 Compartir El pasado 5 de marzo, los padres de María viajaron de Puerto Rico para darle su apoyo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El 7 de marzo, María Marín viajó a Nueva York para enfrentarse a una nueva cirugía. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Momentos antes de entrar al quirófano, este jueves 9 de marzo, María se dijo tranquila de tener a los mejores doctores a cargo de su cirugía y confiada de que Dios los guiará. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

En esa lucha estaba cuando "de momento, sentí como una voz que me dijo: 'Confía, todo va a estar bien'. Imagino que tiene que haber sido mi abuelita o mi mamá, que dijo no te preocupes que todo va a estar bien".

Y así dijo que ha sido, aunque ha "pasado por momentos bien difíciles, momentos duros". Su primera cirugía fue una lumpectomía, tras lo cual sus médicos recomendaron una segunda operación. El 9 de marzo se sometió a la doble mastectomía, pues era la única forma de extirparle todo tejido dañado por el cáncer.



Juntos en la batalla: María Marín encontró en el Dr. Rivera el mejor apoyo para enfrentar su cáncer /Univision 0 Compartir

Ahora le falta "una operación más, que esa a va a ser dentro de dos o tres meses", adelantó sobre la reconstrucción de sus senos. Esa cita la espera con mucha fe, lo que define como "anticipar y esperar los mejores resultados en tu vida".

Mientras tanto, María Marín sigue educando a su audiencia, por todas las plataformas posibles, para que dejen de ver el cáncer como una sentencia de muerte, porque no lo es.



Actores de telenovela que lucharon contra el cáncer Alicia Machado sorprendió cuando confesó a los medios que padeció cáncer. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir "Tuve problemas con el cáncer, hubo un episodio en mi vida en el mes de julio bastante difícil para mí", dijo para 'Hoy' en el 2016. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir De inmediato Alicia se trató, "me habían detectado problemas en los senos. Me fui y me hice un tratamiento para disolver lo que había pero no funcionó muy bien, estuve muy mal de salud". Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Afortunadamente la actriz se sometió a una operación y el resultado fue exitoso pues ahora está sana. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir "Estoy sana, bien fuerte. Yo pedí que dios me siga bendiciendo con salud para poder criar a mi hija y sacarla adelante". Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Reconocida por sus grandes actuaciones y su larga cabellera, Daniela Romo sufrió un gran cambio en su vida a finales 2011 cuando se le detectó cáncer de seno. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su lucha contra la enfermedad le tomó siete meses de tratamientos y una intervención quirúrgica que se realizó a los pocos días de recibir el diagnóstico. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir A la actriz le extirparon un "Carcinoma Ductal de mama de 1 cm por 0.9 x 0.5 cm", así lo informó en un comunicado de prensa. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Daniela mantuvo su enfermedad en secreto por un par de meses, haciéndola pública en enero. ¿El motivo? 'La Romo' no deseaba preocupar a su mamá. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Siempre relacionamos la palabra cáncer con dolor, con sufrimiento, con muerte. No quería relacionar a mi madre con esas palabras; el domingo 22 es su cumpleaños 87 y nuestros papeles se han invertido, soy yo ahora quien trata de protegerla y cuidarla, ya lo hizo ella siempre conmigo, cuando amamos queremos proteger sólo quería evitarle un sufrimiento”, explicó en su comunicado. Foto: Notimex | Univision.com 0 Compartir La actriz mexicana corrió con suerte de tratar el mal a tiempo y tuvo que sacrificar su seno para deshacerse del mal. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Para junio de 2012, Daniela Romo sostuvo una conferencia de prensa en donde agradeció a todos por su preocupación y confirmó haber derrotado al cáncer que la atacó. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Fue un camino difícil y doloroso, pero finalmente triunfé y éste fue el papel de mi vida. Para hacerlo ni siquiera me importó cambiar de ‘look’; además, me pagaron más que Demi Moore y que todas esas que ganan 20 millones de dólares”, dijo Daniela refiriéndose a su vida. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Daniela regresó al trabajo inmediatamente después de su recuperación. Sin duda, su buen humor fue parte fundamental para que saliera adelante. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Angélica María también luchó contra el cáncer de seno. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'La Novia de México' fue diagnosticada en 1997 con este mal. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En un chequeo rutinario su ginecólogo le detectó una bolita y la mandó a practicarse una biopsia. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Al descubrir que era cáncer le retiraron el seno y no necesitó de quimioterapia. Foto: Notimex | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lorena Rojas anunció en 2008 que padecía cáncer de mama. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir La actriz tuvo que operarse y se sometió a quimioterapias para atacar la enfermedad. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir En 2010 terminó satisfactoriamente su tratamiento pero desafortunadamente la enfermedad regresó en 2012: "Debido a los rumores que se suscitaron en las últimas horas, Lorena Rojas ha decidido compartir con su público la confirmación de la noticia y su nuevo capítulo de lucha que piensa vencer". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Sí es cierto que la enfermedad de cáncer que padeció en el 2008, en uno de sus senos ha regresado en otra parte de su cuerpo y si bien la palabra asusta, Lorena está dispuesta a darle batalla para una vez más superar la enfermedad”, eso leímos en el comunicado donde la actriz dio a conocer el regreso de su enfermedad. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir El cáncer de seno hizo metástasis en sus huesos, entonces tuvo que comenzar la lucha otra vez. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Eso sí, Lorena lo tomó de la mejor manera y con mucha decisión. "En mi corazón hay solamente una opción: es seguir adelante, luchando, teniendo fe, encontrando, tratando de encontrar una razón por la qué luchar", dijo para el portal 'Terra.com'. Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lorena Rojas murió en febrero del 2015 debido al cáncer en el hígado que padecía. Foto: Primer Impacto / Univision | Univision.com 0 Compartir Desafortunadamente la actriz dejó huérfana a su pequeña hija. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Edith González sorprendió en agosto del 2016 cuando confirmó la noticia a través de las redes sociales, sobre el cáncer que le afectaba parte del tejido abdominal. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "En días pasados fui intervenida por que padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejidos cancerosos que fueron removidos en su totalidad. Como es parte del proceso tendré que recibir tratamiento por unos meses. Estoy fuerte,llena de vida y trabajando! Solo espero que me acompañen con su amor y respeto". Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir La actriz ha evolucionado satisfactoriamente al tratamiento, aunque sigue bajo vigilancia médica para erradicar por completo la enfermedad. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir En 2012 el primer actor Eric del Castillo confirmó que padecía cáncer de próstata, “empecé a tener molestias de ir al baño en las noches varias veces. Mis doctores me dijeron, 'hazte una biopsia'. Me subió un poco el antígeno prostático y sí tengo cáncer", dijo para 'Primer Impacto'. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Afortunadamente detectó a tiempo la enfermedad. El tratamiento que recibió no fue tan agresivo y pronto recuperó la salud. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir El primer actor celebró junto con su familia cuando venció la enfermedad. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir "Yo nunca tuve cáncer, aunque lo tuve nunca le di importancia, me ocupe a tiempo, hay de cánceres a cánceres, el mío era benévolo afortunadamente, muy a tiempo para combatirlo, así lo hicimos, estuve tres meses tomando unas pastillas y luego cuatro inyecciones debajo del ombligo, y ya se me hizo una biopsia y ya no hay nada absolutamente", dijo feliz para la 'Revista Hola' en junio del 2013. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Don Eric del Castillo se recuperó rápidamente. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Patricia Reyes Spíndola también sufrió por el cáncer de mama. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir La actriz no habló de su enfermedad hasta que tomó todos sus tratamientos para dar la feliz noticia de que todo había pasado. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Creo que esto se debe compartir, creo que las mujeres deben saber que la palabra cáncer de mama no significa muerte”, dijo en el video que la actriz compartió en Youtube. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Durante la batalla perdió el seno izquierdo, sin embargo ha hecho una campaña permanente en contra de esta enfermedad. Hizo una polémica sesión fotográfica para concientizar a las mujeres sobre este mal: "Que no te entierre el Cáncer, entiérralo tu", escribió en Instagram. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Lamentablemente no todos los actores que enfrentaron la enfermedad lograron ganar. Pedro Armendáriz perdió la batalla y falleció en 2011 víctima de cáncer en el ojo. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La noticia sorprendió a todos porque el primer actor se mostraba muy sano. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Irma Lozano tuvo cáncer en las glándulas salivales y aunque siguió un tratamiento no pudo resistir. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir La actriz murió en octubre del 2013 en la Ciudad de México. Foto: Univision.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2011 el primer actor Julio Alemán anunció que padecía cáncer de pulmón Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Ignacio López Tarso fue sometido en mayo del 2016 a una cirugía de colon para extirpar un tumor canceroso. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir A sus 92 años se encuentra recuperado y continúa su trabajo actoral en teatro en la Ciudad de México. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A los tres meses de haber dado a luz a Santiago, el hijo que tuvo con Sebastián Rulli, Cecilia Galliano sufrió una fuerte punzada en el vientre que la mandó al hospital. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Ahí le detectaron varios quistes cancerígenos y a los tres días la operaron. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Actualmente la actriz y conductora se mantiene en chequeos rutinarios, pues salió triunfadora de esta batalla. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gonzalo Vega murió el pasado 10 de octubre de 2016 en la Ciudad de México debido al Síndrome Mielodisplásicos que padecía, un tipo de cáncer en la sangre de la médula ósea. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Sus hijas se han visto muy afetadas por la pérdida de su padre. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Siempre estuvieron muy pendientes de su salud y aseguran que murió en paz. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Abril Campillo es otra actriz que sufrió las terribles consecuencias del cáncer. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Abril fue una famosa vedette y actriz en la década de los 80 en México. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir En el 2014 le diagnosticaron cáncer de mama, un año más tarde le retiraron los dos senos y logró superar la enfermedad. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo en el 2016 el cáncer regresó pero ahora en los pulmones y continuó con quimioterapia. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir En el 2017 los médicos descubrieron que las células cancerosas ya habían llegado al cerebro. La actriz falleció el 5 de marzo en la Ciudad de México. Foto: Instagram | Univision.com 0 Compartir

"Cuando me diagnostican con cáncer, me doy cuenta que todas las personas que me enviaban (mensajes de) texto o se comunicaban conmigo, lo que me decían era: 'sé que estás pasando por algo difícil' o 'me enteré de la situación tan dura'. Nadie decía 'me enteré que te diagnosticaron con cáncer de mama'. Te das cuenta de que la gente no puede decir la palabra cáncer, porque si me decían eso era como decirme 'María, me enteré que te vas a morir'".

"Claro que hay mucha gente que muere de cáncer, pero hay muchísima gente que lo supera", concluyó.

