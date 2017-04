José Luis Rodríguez, 'El Puma': "Yo me declaro sano en el nombre de Cristo"

José Luis Rodríguez, 'El Puma', suplica a los fans que compren el disco 'Inmenso' y no hagan copias pirata.

José Luis Rodríguez, 'El Puma', suplica a los fans que compren el disco 'Inmenso' y no hagan copias pirata. Mezcalent

En el marco del lanzamiento de su nuevo disco 'Inmenso', el cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez, 'El Puma', ofreció una entrevista a la agencia EFE en la cual se cantó sano de la fibromatosis pulmonar que lo aqueja hace unos años y que lo ha mantenido fuera de los escenarios.

" Yo me declaro sano en el nombre de Cristo. Poco hablo de esto porque no hay que darle cuerpo a las cosas negativas. Cuando se va muy deprisa por la vida, Dios te detiene de alguna forma, por las buenas o por las malas, y yo doy gracias, porque me ha ayudado a reflexionar sobre lo que es ilusorio y lo que es eterno", expresó a Efe el artista de 74 años.



'El Puma', que cuenta con 55 años de carrera, recordó que "después de los 20 (años), empecé a apartarme, a enredarme (...) (En el 1973) recibí a Cristo y hubo un cambio trascendental en mi vida".

A Dios y al cantautor venezolano Ricardo Montaner les dio el crédito por permirtirle hacer el disco 'Inmenso', que este próximo viernes 21 pone a la venta y que contiene éxitos como 'Pavo real', 'Voy a perder la cabeza por tu amor', 'Culpable soy yo' y 'Dueño de nada', a dúo con Vicente Fernández, Alex, Ill Volo, Carlos Rivera, Chayanne y Amaia Montero, entre otros.



La buena noticia es que Cristo resucito A post shared by José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial) on Mar 27, 2016 at 4:21pm PDT

"Dios me permitió hacer este disco bastante completo, con artistas todos muy queridos y unos arreglos musicales maravillosos", dijo antes de establecer que si regresará o no a los escenarios "sólo lo sabe Dios".



Estos 'muertos' están muy vivos: famosos que internet dio por fallecidos En 2015 el cantante boricua, Ricky Martin, acaparó miradas en las redes sociales ante la difamación de su supuesta muerte. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Se dijo que había fallecido en un accidente automovolístico e, incluso, se filtraron imágenes del supuesto cuerpo del cantante saltando por el aire. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Entonces, el intérprete de "Living la vida loca" a través de sus redes sociales envió un mensaje para desmentir esste rumor y lo hizo con el sencillo mensaje de "saludos desde el cielo". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Recientemente se difundió el supuesto rumor de la conductora peruana, Laura Bozzo. El rumor fue difundido por una página de internet donde se confirmaba la supuesta muerte de "La defensora de los pobres". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El portal aseguró que la conductora habría fallecido en un hospital de México y que, supuestamente la pareja sentimental de Bozzo, Cristian Suárez, confirmó la noticia Foto: Instagram | Univision 0 Compartir . Laura desmintió el hecho a través de sus redes sociales, donde declaró que "no estaba muerta, estaba de parranda". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otro famoso que no se ha salvado de caer en rumores falsos relacionados con su supuesta muerte es Luis Miguel. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir También conocido como "El Sol", ha sido blanco de diversos tipos de muerte que van desde una sobredosis, a causa de una cirugía estética, entre otros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Incluso, se ha comentado que el actual Luis Miguel es un doble que fue contratado por su manager para continuar cobrando. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otra personalidad que tuvo que lidiar con su falsa muerte a través de las redes sociales es el cantante español, David Bisbal. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Así que el intérprete de "Dígale" no tardó en desmentir este hecho. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Bisbal lo tomó con humor y subió un vídeo en sus redes sociales donde les envió saludos "desde el otro lado" a todos sus seguidores. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José Luis Rodríguez "El Puma" también ha sido víctima de "su propia muerte" a través de internet. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A principios de 2017, un portal de internet se encargó de difundir la errónea noticia donde afirmaba que el cantante habría fallecido a consecuencia de un bronco espasmo tras un severo ataque de tos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Aunque actualmente el estado de salud de "El Puma" es delicado, él se encuentra bajo tratamiento y estable. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En diversas ocasiones "El Puma" ha sido blanco de este tipo de noticias tan desagradables, mismas que el propio cantante ha desmentido a través de Twitter. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El líder y clarinetista de Banda El Recodo, Poncho Lizárraga, también fue víctima de rumores relacionados con su muerte. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Tras el intento de asalto que sufrió uno de los camiones que transporta el equipo de Banda El Recodo, diversas páginas en internet no dudaron el divulgar la falsa nota de que Poncho habría muerto en el incidente. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así que la banda lanzó un comunicado para informar que todos los integrantes de Banda El Recodo se encontraban en perfecto estado, desmintiendo así la supuesta muerte de su líder, Poncho Lizárraga. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En 2015 se difundió el falso rumor de que la periodista y conductora de origen cubano, Cristina Saralegui, había fallecido. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ante el hecho, la cubana comentó que por el momento no tenía planes de morir, pero agradeció la preocupación de los medios. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además, en tono de broma, la conductora comentó que todos estarían invitados a su funeral. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Un icono de la televisión mexicana, Xavier López, mejor conocido como Chabelo fue víctima una vez más de los falsos rumores relacionados con su supuesta muerte. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En 2015 después de cumplir 80 años de edad, emblemático conductor de "En Familia con Chabelo" fue víctima de la falsa noticia de su muerte. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero la cuenta oficial de Facebook del propio programa fue la encargada de desmentir el hecho, declarando que el también comediante se encontraba perfecto de salud. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La falsa noticia de la muerte de la cantante colombiana Shakira fue difundida en 2014. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Este titular fue hecho con el único propósito de difundir un potente virus que permitía acceder a la información confidencial de quienes lo recibían. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De esta manera se habría divulgado su falsa muerte, donde se dijo fue a consecuencia de un accidente automovolístico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Entonces se dijo que el intérprete habría fallecido a consecuencia de un accidente automovilístico. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero el cantante aclaró el rumor a través de sus redes sociales donde mencionó que se encontraba bien y de vacaciones. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También en 2014 un portal de internet propagó la supuesta muerte del cantante de origen argentino, Ricardo Montaner. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El emblemático conductor de Sábado Gigante, Don Francisco, también ha tenido que lidiar con la falsa noticia de su propia muerte. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En 2010 se difundió a través de las redes sociales la supuesta muerte del famoso conductor. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Vivi aclaró que su padre se encontraba en perfecto estado de salud y mencionó que no ha sido la primera vez que dan por muerto a Don Francisco. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero su hija Vivian Kreutzberger, mejor conocida como La Vivi, desmintió el hecho a través de Twitter. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Incluso, se comentó que el presentador habría fallecido a consecuencia de un paro cardiorespiratorio. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Recientemente se propagó la falsa muerte de la cantante mexicana, Gloria Trevi. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Además, la frase "murió Gloria Trevi" permaneció por varias horas en las tendencias de Twitter. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Por si fuera poco, no es la primera vez que la cantante de "Pelo suelto" es víctima de este tipo de falsas noticias. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La supuesta muerte de Vicente Fernández también fue difundida a través de las redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Pero esta vez la falsa muerte de "El Charro de Huetitán" fue dinfudida a través de un correo electrónico con el único fin de propagar un virus. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Fue Vicente Fernández Jr. quien desmitió a través de su cuenta de Twitter la falsa noticia y aclaró que en realidad se trataba de un virus. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otra personalidad que no se libró de este acontecimiento fue el cantante mexicano, José José. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Tal fue el impacto de la supuesta noticia que esta se convirtió en trending topic en Twitter, así como otras redes sociales. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ante la situación la hija del también conocido como "El Príncipe de la canción", Marysol Sosa, aclaró dicho rumor y afirmó que su papá se encuentra bien de salud. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La autora de la saga de Harry Potter, JK Rowling, tuvo que lidiar con su falsa muerte en Twitter. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La supuesta muerte fue dada a conocer a través de un perfil falso del también novelista, John LeCarré. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El falso twit fue dado por cierto, tanto que alcanzó titulares de medios con credibilidad; pero se descubrió la falsa noticia que había sido difundida por un italiano que quería demostrar la credulidad de la sociedad al colar noticias falsas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2009 se difundió a través de Twitter la falsa noticia de la muerte de Miley Cirus. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Entonces se comentó que su muerte se debió a un accidente de tránsito. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Como era de esperarse, la cantante desmintió el rumor y pidió ser más creativos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante unas horas, Morgan Freeman también fue declarado muerto a través de Twitter. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Desde luego, el rumor era totalmente falso, pero tuvo credibilidad debido a que surgió de una importante cadena internacional de noticias. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Un par de horas después, la propia cadena desmintió el twit donde afirmaba la muerte de Freeman y señaló investigaría quién estaba detrás de una noticia de mal gusto como esta. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La siempre bella y talentosa, Natalie Portman, también ha sido objeto de falsas noticias acerca de su supuesta muerte. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En 2009 se divulgó el rumor de que la actriz habría fallecido en Nueva Zelanda. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En minutos su supuesta pérdida se hizo viral, por lo que Google la hizo efectiva. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jon Bon Jovi es otro talentoso que también ha presenciado los rumores de su supuesta muerte. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Al músico lo sorprendió la noticia mientras se encontraba cenando junto a su familia, misma que tomó como un fenómeno interesante y divertido. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El cantante desmitió este rumor publicando una imagen propia acompañada de la frase: "el cielo se parece mucho a Nueva Jersey". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir

A su fanaticada, le pidió que por favor compre el disco. " No pirateen el disco, que si no, no se puede llegar al millón", suplicó.

Mira también: