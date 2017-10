Lili Estefan "no se siente bien" y pospone su regreso a El Gordo y La Flaca

Como un cambio de última hora Raúl de Molina informó este miércoles que la ausencia de su colega se prolongará un par de días más. Tras anunciar la separación de su esposo, Lorenzo Luaces, la conductora cubana no se ha presentado en el programa desde hace 20 días.

Raúl de Molina explicó la razón por la que Lili Estefan no regresó al show como se había anunciado

A pesar de la celebración anticipada de Raúl de Molina sobre el regreso de Lili Estefan al programa 'El Gordo y la Flaca' este miércoles el conductor anunció que su colega prolongara su ausencia.

"Lili se levantó hoy, no se sentía bien, ella va a estar con nosotroso los próximos días. Lili tenía que estar de regreso en el programa hoy, me había dicho a mi que venía, los productores sabían, yo lo puse en redes sociales, pero Lili se levantó esta mañanay no se siente bien" explicó Raúl de Molina al inicio del programa este miércoles.

"Le mando a Lili un abrazo, un beso de todo corazón" agregó el conductor, acompañado en esta ocasión por Clarissa Molina.



Lili Estefan, una madre afectuosa que deja atrás 25 años de matrimonio Lili Estefan anunció el jueves 14 de septiembre que ponía fin a 28 años de relación sentimental y 25 de matrimonio con Lorenzo Luaces, un hombre con el que tuvo dos hijos por los que ella se desvive. Ellos son Lorenzo y Lina, él de 17 años y ella de 15. La separación de Lili y Lorenzo se produjo pocos días después del 25 aniversario de boda, que se cumplió en agosto. Lili y Lorenzo han educado a los dos jóvenes en un entorno familiar en el que no han faltado amigos cercanos como Thalía. Lorenzo cumplirá 18 años el próximo 30 de octubre. Ambos chicos acompañan a su mamá en los eventos más importantes, aunque su padre, Lorenzo, nunca haya sido aficionado a estar en la primera plana. Lorenzo guarda un gran parecido con Lili. Lina y Lorenzo van con su mamá a muchos de sus viajes y ella lo comparte en sus redes sociales. Lina guarda también mucha semejanza con su madre, y también es cuida mucho su estilo. Aquí los vemos con su abuelita en una reunión para celebrar. El festejo por los 17 años de Lorenzo fue con toda la familia, con su padre Lorenzo en el fondo. En la celebración de los 15 años de Lina, el pasado 3 de agosto, Lorenzo Luaces estuvo con la familia como evidencia esta foto en la que posó a la izquierda de Emilio Estefan. Lili presume que su hija es más alta que ella, aunque solo tiene 15 años. Los jóvenes pudieron conocer al expresidente Barack Obama. Lina fue la que le pidió que se tomara una foto con ellos. Lina y su prima Emily Estefan son muy unidas. La hija de Emilio y Gloria Estefan es muy apegada a la familia de Lili y sale de vacaciones con ellos. Así de cariñosa se muestra Lili con Lorenzo, su hijo mayor. Y ellos también tienen muy presentes los momentos importantes de su madre. El Día del Amor y la Amistad Lina llevó este corazón a todas partes. Cuando su mamá está trabajando, ellos siempre encuentran la forma de sorprenderla.



Han pasado 20 días desde que Estefan se ausentó del famoso show de Univisión, justo después de que informó a sus televidentes, el pasado 14 de septiembre, que decidió separarse de Lorenzo Luaces , quien es padre de sus dos hijos y fue su esposo durante 25 años.

Desde entonces, Alejandra Espinoza, Daniela di Giacommo, Clarissa Molina y Marlene Favela han acompañado a Molina en la co conducción del programa y han hecho saber a Estefan, durante el mismo show y en redes sociales, cuánto la apoyan y la extrañan.



Así comenzamos con @rauldemolina y @clarissamolinaofficial Muy pronto estará con nosotros nuestra querida flaca @liliestefan a quien le mandamos un fuerte abrazo ❤️

"Obviamente este estudio no es lo mismo sin tu sonrisa así que, por favor, regresa a que ilumines a todo el equipo" dijo Espinoza en un episodio reciente.

Raúl de Molina también ha pedido comprensión a la gente que los ha seguido durante años, "una separación no es fácil para nadie" expresó cuando Estefan comunicó su decisión.