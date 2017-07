Laura Bozzo: "A Cristian lo quiero con toda mi alma y esto me está doliendo como el caraj..."

La conductora peruana Laura Bozzo rompió el silencio este jueves, dos días después de enterarse de que su compañero sentimental por los pasados 16 años, Cristian Zuarez, la ha estado engañando con otra mujer, más joven, desde hace dos años.

Tras haber visto las pruebas que supuestamente evidencian la infidelidad, Laura Bozzo, de 65 años, dijo en entrevista telefónica al programa peruano 'Amor, amor, amor', que dentro de poco piensa viajar a París "y caminaré por los campos Elíseos, con alguien de la mano también".

A Cristian Zuarez lo invitó a que "siga caminando de la mano románticamente por Ocean Drive y por donde él quiera". Al cantante argentino de 40 años se le imputa una relación con una mujer de 50 años, residente en Miami, Florida, donde ambos han sido vistos paseando en presunta actitud romántica.



Frente a la situación, Laura Bozzo recalcó que "a Cristian lo adoro, lo quiero con toda mi alma y esto me está doliendo como el carajo, porque la verdad es que me duele como el carajo y estoy sufriendo mucho, pero Dios te quita y cuando te devuelve, lo multiplica".

A las mujeres que la estuvieran escuchando, les pidió que recordaran que "uno tiene que amarse primero a una misma, primero a sus hijos. Si un hombre te hace daño, no sirve en tu vida, no sirve".



Ellas son mi fuerza🙏 mi vida entera lo que más amo y le doy gracias a dios por tenerlas en mi vida♥️ pic.twitter.com/e79quqUOVK — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 6, 2017

La conductora lamentó que sea ella la que tenga que estar hablando y no Cristian, quien "es el autor de todo esto, El debería estar hablando y no yo".

Cuando se le informó que supuestamente Cristian Zuarez tenía planes de cobrar por ofrecer la entrevista sobre su ruptura, la conductora conocida a nivel internacional como 'la señorita Laura', espetó: "Me parecería repugnante y no creería que fuera capaz él de hacer algo así, pero, ya nada me sorprende de la gente".

