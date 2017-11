Laura Bozzo anticipa reunirse con Cristian Zuárez para preguntarle, cara a cara, si tuvo sexo con otra

"Después de 17 años no puedo decir 'ya no lo quiero, ya no lo amo'", admitió la conductora al confirmar que en los próximos días se sentará a conversar con el que fue su compañero hasta el pasado julio.

La conductora peruana Laura Bozzo espera sentarse a conversar en los próximos días con el argentino Cristian Zuárez, de quien se separó hace casi cuatro meses tras la publicación de unas fotos en las que él aparecía tomado de mano con otra mujer, en Miami, Florida.

En entrevista telefónica con los conductores del programa peruano 'Amor, amor', Laura Bozzo aceptó estar lista para un cara a cara con el que fue su pareja por 17 años. Con candidez relató que cuando explotó la polémica por las fotos de Cristian, actuó como "desquiciada. Empecé a dar gritos. Hice un escándalo. El me dijo 'me voy' y le dije 'andate' y al final nunca hablamos del tema".



Laura Bozzo y Cristian Zuarez se conocieron en la televisión, cuando Zuarez era integrante de una banda y ella conductora de televisión. Se vieron a lo lejos y se llamaron mutuamente la atención. Laura Bozzo ha dicho en distintas entrevistas que al principio no pensó que él le estuviera coqueteando de verdad. La periodista le llevaba 24 años al músico, a quien nunca le importó la diferencia de edad pese a las críticas. Siempre se mantuvieron juntos. Cristian en todo momento le dio su lugar ante los medios de comunicación. La galanura de Cristian Zuarez siempre fue comentada por sus amigos, quienes lo definen como un hombre divertido y coqueto, pero respetuoso. Laura Bozzo y Cristian Zuarez en todo momento presumieron de un amor estable rodeado de lujos, grandes propiedades y algunas extravagancias por parte de él. Pero la relación empezó a mostrar fisuras desde septiembre de 2015, cuando Cristian Zuarez eliminó el tatuaje de la cara de Laura Bozzo, que se había hecho en 2009. Aunque no terminaron, trascendió en distintos medios que habían tenido una crisis de pareja. Laura Bozzo y Cristian Zuarez tienen en común varios negocios, entre ellos una productora de televisión, con distintos proyectos por realizar. Cristian Zuarez es padre de una mujer de 22 años de nombre de Macarena. Laura solía convivir con ella.

Bozzo, de 66 años, llegó a Perú esta semana y allí se reencontrará con su ex, quien reiteró será su amigo "hasta el último día de mi vida" y al que le agradece sobre todo haberla apoyado durante los tres años de su encierro domiciliario, tiempo en el cual "él tuvo que soportar muchas cosas" por amor.

Precisamente para definir si continuarán como amigos y retomarán su relación, es que a Laura Bozzo le interesa escuchar, por primera vez, qué pasó con la otra mujer. No le preguntó en julio porque al ver las polémicas fotos reaccionó con furia. "Soy violenta y la verdad es que ese día la gente que trabaja en mi casa me tuvo que controlar... Nunca escuché lo que pasó de su boca", reiteró.



En resumen, a Laura Bozzo le interesa que Cristian Zuárez le responda si se acostó o no con su amiga en Miami, pues para ella, "la infidelidad es tener sexo con otra persona".

La también abogada peruana dijo que se considera la voz de las mujeres, por lo que antes de llegar a una conclusión con Cristian Zuárez tiene que estar "muy segura de que realmente no pasó nada y de que la relación realmente es estable".

"Son 17 años los que trabajamos juntos, vivíamos juntos y estábamos todo el día juntos. Entonces, obviamente, es complicado... Tengo que decidir de aquí para lo que me queda de vida y la verdad todavía no lo tengo claro. Después de 17 años tú no puedes decir ya no lo quiero, no lo amo".