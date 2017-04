Las mejores bromas de 'April Fool's' de 2017

Como cada 1 de abril, varios medios de comunicación y compañías publicaron noticias falsas y bromas para ' April Fool's Day', el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Estas fueron algunas de las mejores de 2017.

Burger King





La cadena de comida rápida publicó un anuncio de una pasta de dientes ficticia con sabor a Whooper para que nunca se te pase el sabor a sus hamburguesas.





Google





Google no sólo hizo un juego de PacMan en la aplicación de Google Maps, sino que, entre sus múltiples bromas, anunció Google Gnome, un sistema en forma de gnomo para tener un jardín inteligente.





Honda





La compañía de automóviles japonesa anunció (de broma) un cláxon de emojis, que traduce al sonido los emoticones para expresarte rápidamente a través la bocina del coche, desde un saludo feliz al vecino, hasta un emoji enojado para cuando estás atrapado en el tráfico.





Turkey Hill Diary





La compañía anunció que, para mejorar la calidad de sus lácteos, lanzaría la primera página de citas románticas exclusiva para vacas.





Virgin Australia





Today we are excited to unleash our new Virgin Australia Canine Crew in a world first initiative. pic.twitter.com/d1GCIbd3qG — Virgin Australia (@VirginAustralia) March 31, 2017

Virgin Australia anunció que tendría sus primeros aeromozos caninos.

Daily Mail





Morning! I'm with the marvellous @EllyOldroyd and @Dom_bbc @bbc5live Are you an April Fools fan? Here is the Daily Mail's effort... pic.twitter.com/0jsOyx9gS2 — Sam Walker (@WalkerSam) April 1, 2017

El periódico británico anuncio las falsas noticias de que el príncipe Harry se había casado secretamente.





Porn Hub





El sitio de porno aterrorizó a sus usuarios informándoles que desde el 1 de abril compartiría los videos que vieran automáticamente en sus redes sociales.

Snapchat





Wow. Snap's new filter - I assume for April Fools - makes your pic look like it's on IG. SO GOOD!! pic.twitter.com/wYEuiLuqCB — Kurt Wagner (@KurtWagner8) April 1, 2017

Snapchat se burló de su rivalidad con Instagram publicando un filtro en su plataforma que copia el look de Instagram. En el último año, Instagram ha copiado varias características de Snapchat, incluyendo los videos que desaparecen después de 24 horas en Instagram Story.



publicidad

GrubHub





La compañía de entrega de comida a domicilio anunció que ahora entregaría comida más rápidamente que nadie a través de corredores de parkour y gente en patinetas.