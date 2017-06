La hermana de Bobby Larios podría ser desconectada en 48 horas

Bobby Larios está en espera de buenas noticias para que su hermana María del Carmen de 56 años despierte del coma en el que se encuentra, después de que fue agredida en el interior de su domicilio el pasado 13 de junio y que fuera encontrada tres días después inconsciente, desnuda y fuertemente golpeada: “Los médicos nos pidieron esperar 96 horas después de que fue intevenida (el 16 de junio) ,para tomar una decisión y ver si se desconecta o no de los respiradores artificiales”, comentó en exclusiva para Univisión Entretenimiento.

Las últimas horas no han sido nada sencillas para Bobby y su familia: “Hace tiempo murió una hermana que tenía cáncer y ahora saber que puede morir otra nos duele demasiado, pero sobre todo a mi madre, pues ayer le diagnosticaron a Mari Carmen muerte cerebral".



“Tendremos que esperar primero a que despierte y posteriormente a que el daño que tenga no sea tan grave, pero ya nos tocará a nosotros tomar esa decisión”, dijo el actor. Las 96 horas se cumplen este lunes 19 de junio por la tarde.



La hermana de Bobby Larios sigue en coma Tras quince años de no verla, hoy Bobby Larios pide se unan en oración por la salud de su hermana quien está en coma después de que la encontraron golpeada e inconsciente en el interior de su domicilio. Así lucía María del Carmen Larios en su juventud, cuando aún vivía con su madre y sus hermanos en la Ciudad de México. Esta fotografía compartida por el actor Bobby Larios es del álbum familiar, donde se observa a 'Doña Chuy' con su esposo Alejandro Larios y a María del Carmen cuando era adolescente. Hace 15 años ella decidió cambiar de residencia, se mudó a Ensenada, México. Esta es la casa donde vivía María del Carmen, hermana de Bobby Larios, aquí la encontraron una vecina y la policía tirada en un pasillo, desnuda y golpeada, el pasado 16 de junio. Actualmente María del Carmen Larios de 56 años de edad, se encuentra luchando por su vida en el Hospital General de Ensenada Baja California en México. Sus cinco hermanos están en el nosocomio. Bobby Larios vive en Miami y no puede viajar porque está tramitando su residencia; su madre 'Doña Chuy' radica en la Ciudad de México y no ha podido viajar porque está mal de la presión arterial.

El actor y bailarín del show ‘Sólo para Mujeres’, pide a sus seguidores se unan a la cadena de oración por la salud de su hermana María del Carmen: “Te pido ayuda por la salud de mi hermana Mari Carmen Larios, oremos con todo el amor del mundo para que ella pueda pasar esta faceta. Con el corazón te pido que me ayudes a orar para que pueda abrir sus ojos y continúe con su vida tranquilamente, gracias por tu apoyo”, este mensaje lo mandó a través de un video.

“Mi hermana se encuentra en un estado muy crítico, se encuentra en coma, ya que los golpes que le propiciaron estas personas la llevaron al paso entre la vida y la muerte”, debido a la situación como fue encontrada por una vecina, Bobby cree que pudo ser víctima de un delito sexual.



“Aún no le hacen ningún examen para saber si abusaron (sexualmente) de ella o no, pero si la encuentran desnuda y golpeada te hace pensar muchas cosas. Yo no estoy ahí, no puedo salir de Miami y ya le pedí a mis hermanos que le recuerden a los doctores que le hagan los exámenes necesarios, para que nosotros podamos exigir justicia”.