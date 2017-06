Una hermana de Bobby Larios está en coma: la encontraron desnuda y golpeada en su casa

La tragedia embarga a Bobby Larios y su familia desde que su hermana María del Carmen Larios, de 56 años de edad, fue encontrada desnuda, golpeada e inconsciente en el interior de su casa por razones que aún se están investigando.

“Me contactaron por mi página de Facebook diciéndome que había una señora que habían llevado al Hospital General de Ensenada que se llamaba María del Carmen Larios, que por el apellido creían que podría ser familiar mío y efectivamente era mi hermana, a la que tenía más de 15 años sin ver”, relata en exclusiva para Univision Entretenimiento.



La hermana del ex de Niurka Marcos lamentablemente tiene muerte cerebral. Cortesía / Bobby Larios

Bobby tuvo que reconocer a su hermana a través de estas fotografías que le mandó una enfermera: “Una vecina de mi hermana que no la había visto en el barrio de Ensenada, lugar donde viven, desde hace tres o cuatro días y preocupada fue a buscarla a su casa y se percató de que no había nadie, que estaba la puerta abierta, llamó a la policía, se metieron y encontraron a mi hermana al interior, toda golpeada y totalmente desnuda”.

Debido a los fuertes golpes que presenta en cara y cuerpo, el neurocirujano del hospital, les dio terribles noticias: “Prácticamente me dijo que tiene muerte cerebral, la operaron con el riesgo de que pudiera morir en el quirófano por lo delicado o con secuelas irreparables. La operación duró tres horas, sigue en coma y estamos esperando a que ocurra prácticamente un milagro”, expresó Bobby Larios.



Recordamos todo el escándalo de la separación de Niurka Marcos y Juan Osorio Univision 0 Compartir

La hermana del actor, de 56 años, estaba alejada de su familia desde hace más de 15 años y Bobby nos explica el motivo: “Ella así lo decidió, vivió en San Francisco y varias ciudades. Sabíamos que tenía problemas como cualquiera, pero no a tal grado de depresión, pues parece que ingirió unas pastillas para quitarse la vida, aunque no sabemos si discutió con alguien, porque es evidente que alguien la golpeó, ella no tiene pareja ni hijos y lo peor, nadie de sus vecinos escuchó nada”.

Los médicos están esperando a ver si se recupera un poco para determinar si la hermana del actor sufrió algún tipo de abuso sexual: “Estamos realmente muy conmovidos, mi mamá está en shock y son mis hermanos los que están declarando y al pendiente de ella, yo no puedo viajar, porque estoy en trámite de mi residencia, y no sabes cómo me duele”.



publicidad

“Lo principal ahora es que despierte y no tenga las secuelas, eso es lo que los médicos esperan. En realidad esperamos un milagro”, concluyó el intérprete.

Mira también:



Hijos de famosos que sufren graves enfermedades Algunas celebridades han tenido que luchar por la salud de sus hijos, aquí te presentamos algunas historias. Foto: Mezcalent/ Grosby Group | Univision 0 Compartir Hace unos días Michael Bublé dio una triste noticia por medio de las redes sociales. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir En su cuenta oficial de Facebook dio a conocer que su hijo mayor, Noah de tres años, sufre de cáncer. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah, quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos", escribió el cantante. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision 0 Compartir "Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos. Luisana y yo vamos a dedicarle todo nuestro tiempo y atención a ayudar a Noah a ponerse mejor, suspendiendo nuestras actividades profesionales por ahora". Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir La pareja ha decidido poner en pausa sus carreras para enfocarse en la salud de su hijo, de igual manera la familia de la modelo se mudará a Estados Unidos para apoyarlos en este largo camino por recorrer. Foto: Grosby Group / Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hace unas semanas la familia de Wisin se vio sacudida por una tragedia, su bebé recién nacida falleció. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Wisin y su esposa tuvieron a Victoria, quien desde que llegó al mundo luchó con una extraña condición genética. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Victoria sufría de Trisomía 13 y permaneció en el hospital durante varias semanas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con un mes de nacida la nena falleció, dejando un vacío en la familia del cantante. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Desde que la actriz Ivonne Montero se convirtió en madre ha tenido que luchar por la salud de su hija Antonella. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La nena nació con una cardiopatía congénita que la ha puesto en peligro de muerte. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Antonella ya ha sido operada a corazón abierto en diversas ocasiones. Como consecuencia de esta enfermedad otros aspectos de su salud se han deteriorado. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir A principios de 2016 Antonella fue ingresada de emergencia en el hospital por una grave neumonia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ivonne ha dicho que su nena es una guerrera, y sin duda tiene razón, actualmente se recupera satisfactoriamente. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cecilia Galliano se llevó el susto de su vida cuando su hija mayor, Valentina, tuvo que ser ingresada en el hospital para retirarle un tumor. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A la joven le detectaron un tumor que podía ser cancerígeno, por lo que de inmediato la metieron a quirófano. Afortunadamente está fuera de peligro. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Si creías que los Beckham tenían la vida perfecta, te equivocas. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El segundo hijo de la pareja, Romeo, sufre de epilepsia. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Aunque su enfermedad está controlada, la famosa familia pasó momentos de angustia cuando la enfermedad comenzó a dar señales. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir David y Victoria han pedido a los paparazzi que no retraten al pequeño haciendo uso del flash pues esto podría provocarle una crisis. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Collin Farrell también tiene una historia de amor y lucha con sus hijos. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir El mayor de ellos, James, nació con el síndrome de Angelman. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Esta condición genética retrasa el desarrollo lingüistico y motriz y no tiene cura. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Collin ha expresado que James ha tenido una infancia feliz y esto lo ha ayudado a ser un mejor hombre. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir